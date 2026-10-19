Prognoza meteo, 19 octombrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță vreme rece și precipitații în mai multe regiuni ale României pentru luni. În Moldova și Dobrogea sunt așteptate ploi și rafale de vânt de până la 70 km/h, iar în zonele montane înalte va continua să ningă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 22 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Oltenia și sud-vestul Munteniei.

În Moldova și Dobrogea, cerul va fi predominant noros și va ploua temporar. Precipitații sunt anunțate și în unele zone din Muntenia, Transilvania și Maramureș. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-10 litri pe metru pătrat, însă izolat pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat.

În celelalte regiuni, norii vor apărea temporar, iar ploile slabe se vor semnala doar pe suprafețe restrânse.

Vântul va avea intensificări în Moldova și Dobrogea, unde rafalele vor ajunge la 50-70 km/h. În sudul Banatului, vestul Olteniei și nord-estul Munteniei sunt estimate viteze de 40-45 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între 9 și 22 de grade, cu valori mai ridicate în Oltenia și sud-vestul Munteniei. În timpul nopții, minimele se vor situa între 3 și 12 grade Celsius. Pe arii restrânse, se va forma ceață.

În Capitală, temperaturile se vor menține în jurul valorilor obișnuite pentru această dată. Maxima zilei va fi cuprinsă între 18 și 19 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî la 8-10 grade.

Cerul va prezenta înnorări, iar trecător sunt prognozate ploi slabe.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 2-5 litri pe metru pătrat, dar izolat pot depăși 8 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, în timp ce presiunea atmosferică va înregistra o ușoară creștere.

La munte, vremea va fi închisă și rece, cu precipitații mai ales în masivele din estul țării. În zonele în care va ploua, cantitățile de apă vor ajunge la 5-10 litri pe metru pătrat și, izolat, pot depăși 15 litri pe metru pătrat.

La altitudini de peste 2.000 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. În special în masivele Bucegi și Făgăraș, meteorologii estimează depunerea unui nou strat de zăpadă de 5-10 centimetri.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a zonei montane, însă în regiunile înalte sunt așteptate intensificări importante. Cele mai puternice rafale, de 70-90 km/h, se vor înregistra în zona înaltă a Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură. Astfel, prognoza meteo pentru luni indică vreme rece și ninsori la altitudini mari, în timp ce în sud-vestul țării temperaturile pot atinge 22 de grade Celsius.