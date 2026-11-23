Vremea se va răci accentuat în România începând de marți, 24 noiembrie, când temperaturile maxime vor coborî până la -1 grad în unele regiuni. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat că un nou ciclon mediteranean, asociat unei mase de aer polar, ar putea aduce lapoviță și ninsoare inclusiv în sudul și sud-estul țării, începând din 26–27 noiembrie. Pentru 1 Decembrie, meteorologii estimează temperaturi minime de până la -10 grade în depresiuni și de -5 până la -6 grade în București.

Directorul ANM a explicat că răcirea se va resimți mai întâi în vestul, nordul și centrul României, unde temperaturile maxime de luni nu vor mai depăși, în general, 4–5 grade Celsius. În sud, valorile termice vor rămâne temporar mai ridicate, fiind posibile maxime de aproximativ 10 grade, inclusiv în București.

Situația se va schimba de marți, 24 noiembrie, când aerul rece va ajunge în toate regiunile. Meteorologii estimează temperaturi maxime cuprinse între -1 și 6–7 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor deveni predominant negative.

În a doua parte a săptămânii, cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în estul Transilvaniei, unde valorile nocturne ar putea coborî până la -8 sau -10 grade.

Pe litoral, minimele se vor situa în jurul valorii de -2 grade Celsius.

În zonele montane, vremea va avea caracter de iarnă, cu precipitații sub formă de ninsoare și intensificări puternice ale vântului. Elena Mateescu a afirmat că, la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele ar putea depăși 120–140 km/h, viscolind zăpada.

La altitudini mai reduse, vântul va avea viteze cuprinse între 40 și 60 km/h.

Ninsorile vor continua și în nordul Moldovei, inclusiv în regiunile deluroase și în unele zone joase din nord-est. Pe măsură ce aerul rece se va extinde, sunt posibile precipitații sub formă de ninsoare și în Maramureș și Transilvania, unde ploile ar putea fi înlocuite treptat de precipitații mixte.

Evoluția fenomenelor va depinde de deplasarea masei de aer rece și de intensitatea precipitațiilor.

Pentru ultimele zile ale lunii noiembrie, meteorologii urmăresc formarea și deplasarea unui nou ciclon mediteranean, care ar urma să se apropie de România în jurul datei de 26–27 noiembrie. Potrivit Elenei Mateescu, sistemul atmosferic va fi asociat unei mase de aer foarte rece, de origine polară, ceea ce ar putea favoriza apariția precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare și în regiunile sudice.

Directorul ANM a declarat că probabilitatea producerii acestor fenomene este ridicată, însă datele vor fi actualizate pe măsură ce prognozele meteorologice vor deveni mai precise.

„Așteptăm noi informații, pentru că semnalele la acest moment arată faptul și o probabilitate destul de ridicată ca, începând din 26–27 noiembrie, spre finalul toamnei, iată, 2026, un nou ciclon mediteranean care va aborda zona țării noastre, asociat și cu o masă de aer foarte rece de origine polară, să aducă primele lapovițe și ninsori și în zona de sud a țării.”

Astfel, primele fenomene de iarnă ar putea apărea și în sudul și sud-estul României înainte de încheierea lunii noiembrie. Deocamdată, prognoza indică o probabilitate ridicată, nu o confirmare definitivă a ninsorilor pentru toate localitățile din aceste regiuni.

Ziua Națională a României ar putea aduce temperaturi foarte scăzute în întreaga țară, potrivit estimărilor prezentate de directorul ANM. Pentru dimineața zilei de 1 decembrie sunt prognozate minime care pot coborî până la -10 grade Celsius sau chiar sub această valoare în zonele depresionare.

Pe litoral, temperaturile minime ar urma să ajungă la aproximativ -2 grade. În București, meteorologii estimează valori de -5 până la -6 grade Celsius în cursul dimineții.

Nici temperaturile din timpul zilei nu vor crește foarte mult. Potrivit prognozei, maximele vor fi cuprinse în general între -4 și -2 grade, iar în extremitatea sudică a țării ar putea ajunge la 1–2 grade Celsius. Elena Mateescu a atras atenția că aceste valori sunt estimări bazate pe datele disponibile în prezent și că prognoza va fi actualizată în perioada următoare.