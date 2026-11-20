Executivul a aprobat, în ședința de vineri, cadrul organizatoric și financiar pentru participarea detașamentelor străine la parada militară națională organizată cu ocazia zilei de 1 Decembrie 2026, în Capitală. Conform deciziei oficiale, până la 600 de militari aparținând forțelor armate din statele membre NATO și din țările partenere vor fi invitați să defileze în București, toate costurile aferente urmând să fie suportate din bugetul Ministerului Apărării Naționale.

Reprezentanții Guvernului au confirmat că pregătirile pentru ceremoniile oficiale au intrat în linie dreaptă, iar prezența internațională va include și militari din Republica Moldova. Decizia stabilește numărul maxim de invitați și sursa de finanțare pentru evenimentul din Capitală.

”Guvernul pregăteşte ceremoniile de Ziua Naţională a României, la care vor participa alături de militarii români, parteneri din detaşamentele armatelor din state membre NATO şi din Republica Moldova. Sunt aprobate cheltuieli pentru parada militară, la care vor fi invitaţi să participe cel mai 600 de militari din ţările NATO şi partenere. Cheltuiele se regăsesc în bugetul Ministerului Apărării”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, după şedinţa de Guvern.

Informațiile au fost detaliate și printr-o informare transmisă de Palatul Victoria, care subliniază încadrarea cheltuielilor în exercițiul bugetar curent al instituției de apărare.

”Executivul a aprobat invitarea la parada militară naţională din 1 Decembrie 2026, din Bucureşti, a cel mult 600 de persoane din detaşamentele armatelor statelor membre NATO şi ale statelor partenere. Cheltuielile vor fi acoperite din bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2026”, arată Guvernul într-un comunicat oficial.

Actul normativ adoptat de Executiv fixează limite clare de cheltuieli pentru fiecare membru al detașamentelor străine care vor sosi în România. Sumele sunt împărțite pe categorii distincte, acoperind hrana zilnică, activitățile de protocol și programul cultural-turistic din București:

105 lei pe persoană pe zi pentru asigurarea mesei;

20 de lei pe persoană pe zi pentru acoperirea cheltuielilor de protocol;

135 de lei pe persoană pentru vizitarea obiectivelor turistice din București, realizarea fotografiilor oficiale și alte cheltuieli similare.

Potrivit datelor oficiale, sumele de 20 de lei pentru protocol și de 135 de lei pentru vizite și fotografii vor fi decontate în aceleași condiții și pentru personalul român desemnat să însoțească delegațiile militare străine pe durata șederii acestora.

Pe lângă aceste plafoane financiare, Ministerul Apărării Naționale are responsabilitatea de a pune la dispoziție, prin mijloace proprii, infrastructura necesară găzduirii oaspeților. Astfel, instituția va asigura gratuit cazarea, transportul intern și asistența medicală de urgență pentru întregul personal militar venit din străinătate.

La ceremonia principală din 1 decembrie 2026, programată să se desfășoare în București, detașamentele din statele NATO și din Republica Moldova vor defila alături de trupele Armatei României. În paralel cu parada din Capitală, autoritățile vor organiza ceremonii și activități militare dedicate Zilei Naționale în mai multe garnizoane și localități din întreaga țară.