Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 23 noiembrie, mai multe avertizări Cod galben și Cod portocaliu de ninsori viscolite și intensificări ale vântului, valabile în diferite intervale până marți, 24 noiembrie, ora 20:00. Cele mai puternice fenomene sunt prognozate în Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor atinge 100–120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Avertizările meteorologice vizează atât zonele montane, cât și regiuni din vestul, centrul, sudul și estul României. În funcție de altitudine și de intervalul de valabilitate, meteorologii prognozează ninsori viscolite, depuneri de zăpadă și intensificări ale vântului. Potrivit ANM, avertizările au fost împărțite în trei intervale, începând de luni dimineață și până marți seara. Codul portocaliu vizează exclusiv zonele montane înalte, în timp ce atenționările Cod galben se extind și asupra altor regiuni.

Prima avertizare Cod galben este valabilă de luni, 23 noiembrie, ora 10:00, până marți, 24 noiembrie, ora 02:00.

Sunt vizate Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde sunt prognozate ninsori moderate cantitativ. Potrivit meteorologilor, cantitățile de precipitații vor ajunge la aproximativ 10 litri pe metru pătrat, iar stratul de zăpadă nou depus va avea grosimi cuprinse între 5 și 10 centimetri.

Vântul va sufla cu viteze de 60–90 km/h, determinând viscolirea zăpezii în zonele montane afectate.

În același interval, 23 noiembrie, ora 10:00 – 24 noiembrie, ora 02:00, intră în vigoare și o avertizare Cod portocaliu de viscol puternic. Aceasta se aplică în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la altitudini care depășesc 1.700 de metri.

În aceste zone va ninge, iar vântul va avea rafale de 100–120 km/h. Din cauza viscolului, vizibilitatea va coborî sub 50 de metri.

Avertizarea Cod portocaliu va continua și marți dimineață, în intervalul 02:00–10:00, pentru aceleași zone montane. Deși ninsorile vor fi slabe cantitativ, intensitatea vântului se va menține la 100–120 km/h, iar vizibilitatea va rămâne sub 50 de metri.

Pe lângă avertizările de viscol din zonele montane, ANM a emis un Cod galben de intensificări ale vântului, valabil de luni, ora 10:00, până marți, ora 02:00.

Atenționarea vizează vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei, precum și Dobrogea.

În aceste regiuni, rafalele de vânt vor atinge viteze cuprinse între 50 și 70 km/h.

În intervalul 02:00–10:00, marți dimineață, va fi în vigoare și un Cod galben de ninsori viscolite în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

Meteorologii prognozează ninsori slabe cantitativ, dar vântul va continua să sufle cu viteze de 60–90 km/h, viscolind zăpada. Ulterior, între orele 10:00 și 20:00, un alt Cod galben de ninsori viscolite va viza Carpații Meridionali și, local, Carpații Orientali. Rafalele vor avea viteze de 60–90 km/h.

În același interval, intensificările vântului vor afecta vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei și vestul Moldovei. În aceste regiuni, vitezele vor ajunge la 50–70 km/h. ANM a anunțat că vântul va continua să prezinte intensificări și în noaptea de marți spre miercuri, 24 spre 25 noiembrie, local în Carpații Meridionali și Orientali.