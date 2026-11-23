Banca Națională a României (BNR) lansează luni, 23 noiembrie 2026, două emisiuni numismatice formate din coli speciale cu bancnote de 5 lei. Acestea vor fi comercializate în două variante, la prețuri de 80 de lei și 1.000 de lei, în funcție de numărul bancnotelor incluse. Produsele sunt destinate colecționarilor și vor putea fi achiziționate prin șase sucursale regionale ale băncii centrale.

BNR introduce în circuitul numismatic două tipuri de coli speciale, unul alcătuit din patru bancnote cu valoarea nominală de 5 lei și celălalt din 54 de bancnote cu aceeași valoare.

Potrivit comunicatului instituției, bancnotele incluse în aceste emisiuni au caracteristici tehnice identice cu cele ale bancnotelor de 5 lei aflate deja în circulație. Diferența constă în prezentarea acestora sub forma unor coli speciale, cu serii consecutive, destinate pieței numismatice.

Banca centrală a stabilit două prețuri de comercializare pentru noile produse numismatice, în funcție de formatul acestora. Coala care cuprinde patru bancnotede 5 lei are o valoare nominală totală de 20 de lei, însă prețul de vânzare este de 80 de lei, cu TVA inclus.

În acest preț sunt incluse certificatul de autenticitate și plicul de prezentare personalizat. Pentru varianta formată din 54 de bancnote de 5 lei, valoarea nominală totală este de 270 de lei. Prețul stabilit de BNR pentru această colecție este însă de 1.000 de lei, cu TVA inclus.

Pachetul cuprinde coala de bancnote, certificatul de autenticitate și un tub de prezentare personalizat. Cele două formate sunt comercializate ca produse numismatice, iar prețurile stabilite de BNR sunt diferite de valoarea nominală înscrisă pe bancnote.

Potrivit BNR, toate bancnotele din noile coli speciale respectă aceleași specificații tehnice ca bancnotele de 5 lei utilizate în prezent. Acestea vor avea serii consecutive, o caracteristică a modului în care sunt pregătite cele două emisiuni pentru colecționari.

Fiecare coală va fi însoțită de un certificat de autenticitate, redactat în trei limbi: română, engleză și franceză.

Documentele vor include semnăturile guvernatorului Băncii Naționale a României și ale casierului central, precum și seriile bancnotelor din fiecare colecție. Modalitatea de prezentare diferă în funcție de numărul bancnotelor. Seturile formate din patru exemplare vor fi introduse în plicuri personalizate, în timp ce colile cu 54 de bancnote vor fi livrate în tuburi speciale.

Cele două emisiuni numismatice vor fi disponibile în cantități diferite, potrivit tirajelor aprobate de banca centrală. Pentru colile formate din patru bancnote de 5 lei, BNR a stabilit un tiraj de 10.000 de exemplare.

Varianta care conține 54 de bancnote va fi realizată într-un tiraj mai redus, de 1.000 de exemplare.

Ambele produse vor fi introduse în circuitul numismatic începând de luni, 23 noiembrie 2026.

Distribuția colilor speciale cu bancnote de 5 lei se va realiza prin șase sucursale regionale ale Băncii Naționale a României.

Acestea sunt sucursalele din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. Prin intermediul acestor unități vor fi puse la dispoziție ambele formate, respectiv colecțiile de patru bancnote, comercializate la 80 de lei, și cele de 54 de bancnote, cu un preț de 1.000 de lei.

Noile emisiuni fac parte din circuitul numismatic al BNR și nu presupun modificarea caracteristicilor tehnice ale bancnotelor obișnuite de 5 lei aflate în circulație.