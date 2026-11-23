Vremea se schimbă în România la începutul săptămânii. Temperaturile vor coborî în special în vestul, nordul și centrul țării, unde valorile se vor situa sub mediile normale pentru această perioadă. Meteorologii anunță ploi în mai multe regiuni, precipitații mixte și ninsori la munte, dar și intensificări ale vântului. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), maximele termice vor porni de la 1 grad și vor ajunge la 16 grade în sud-estul țării.

Prognoza meteo pentru luni, 23 noiembrie 2026, indică înnorări și precipitații pe arii extinse. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-15 litri pe metru pătrat. În zona montană, izolat, acestea pot ajunge la 20 de litri pe metru pătrat.

La munte, în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei vor predomina ninsorile. În celelalte zone din Transilvania și Moldova, în Maramureș, precum și în regiunile deluroase din restul țării, sunt așteptate precipitații mixte. În celelalte regiuni va ploua.

Stratul de zăpadă va ajunge la 5-10 centimetri în Carpații Occidentali, Meridionali și de Curbură. În zonele deluroase din centrul și nordul țării se va depune, pe alocuri, un strat de zăpadă de aproximativ 2-5 centimetri.

Meteorologii avertizează că vântul se va intensifica în mai multe regiuni. În Carpații Occidentali, Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 60-90 km/h și vor viscoli ninsoarea.

La altitudini de peste 1.700 de metri, viteza vântului va ajunge la 100-120 km/h. În aceste zone sunt prognozate episoade de viscol puternic, iar vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri.

Intensificări ale vântului sunt așteptate și în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Dobrogea. Rafalele vor atinge 50-70 km/h. Pe timpul nopții, precipitațiile se vor restrânge treptat.

Valorile termice vor avea diferențe importante de la o regiune la alta. Maximele zilei se vor situa între 1 grad în nordul Moldovei și 13 grade în sudul țării. În sudul Munteniei și în Dobrogea, temperaturile vor fi mai ridicate și pot ajunge la 16 grade.

Minimele vor coborî până la -6 grade în zonele depresionare. Pe litoral, temperaturile vor rămâne mai ridicate, cu valori de până la 4 grade.

În Capitală, cerul va fi predominant noros, iar ploile își vor face apariția temporar. Cantitățile de apă vor fi de 5-10 litri pe metru pătrat, iar izolat pot ajunge la 15 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări în special pe parcursul zilei. Rafalele vor atinge 40-45 km/h.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 12 și 14 grade. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 1-2 grade.