Reforma administrativă va începe cu 429 de comune care au cel mult 1.500 de locuitori, acestea fiind considerate prioritare pentru unificarea voluntară. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, estimează că reorganizarea ar putea aduce economii de peste 250 de milioane de lei la nivelul aparatului administrativ. Oficialul a explicat și ce facilități fiscale ar urma să primească locuitorii comunităților care acceptă comasarea.

Ministrul Dezvoltării a explicat că prima etapă a reformei se adresează în special comunelor cu populație redusă, care întâmpină dificultăți în asigurarea cheltuielilor administrative.

„Proiectul unificării voluntare se adresează cu prioritate celor 429 de UAT-uri, cu o populație până la 1.500 de locuitori”, a afirmat ministrul.

Întrebat de ce a fost stabilit acest prag, în condițiile în care au fost vehiculate și alte variante, Alexandru Stoica a explicat că autoritățile au avut în vedere categoriile de populație utilizate în raportările Ministerului Dezvoltării.

Potrivit acestuia, 82% dintre localitățile incluse în această categorie nu își mai pot asigura singure susținerea financiară.

„Ele sunt prioritare și ele trebuie să se facă, pentru că aici avem dezavantajul cel mai mare (…) 82% dintre aceste localități, nu se mai pot susține. Și eu am tratat aceste localități cu mare prioritate”, a declarat Stoica.

Alexandru Stoica a explicat că valoarea exactă a economiilor va putea fi stabilită după ce autoritățile vor afla câte comune vor accepta unificarea voluntară.

Ministrul a arătat că, în această etapă, nu poate fi făcut un calcul definitiv, deoarece numărul administrațiilor participante nu este cunoscut.

„Vorbim de etapa aceasta. Cine vrea să comaseze voluntar, să facă unificarea benevolă, atunci o să vedem și impactul economiei care va fi și ce economii se va face exact. Până nu vedem câte localități avem în această unificare, automat nu putem să facem un calcul exact.”

Totuși, estimarea prezentată de oficial pentru cheltuielile cu aparatul administrativ al celor 429 de unități administrativ-teritoriale depășește 250 de milioane de lei.

„Dacă vorbim doar pe aparatul funcțional, sunt peste 250 milioane de lei”, a declarat acesta.

Ministrul a explicat că unificarea voluntară a comunelor reprezintă doar prima parte a procesului de reorganizare administrativă. O a doua etapă va aborda și alte aspecte ale reformei, urmând să fie coordonată de Dragoș Benea.

„Nu mai sunt mai multe proiecte, sunt mai multe etape. Există etapa 1, care este unificarea benevolă, și etapa numărul 2, unde e coordonatorul domnul Dragoș Benea și va veni cu toate datele când le va realiza”, a afirmat Stoica.

Referitor la posibilitatea unor modificări teritoriale care să vizeze județele, inclusiv scenariile vehiculate în legătură cu Buzăul, ministrul a spus că nu au fost discutate asemenea schimbări.

„Nu s-a discutat așa ceva despre ce județe să treacă în partea cealaltă sau ce nu trebuie să treacă.”

Alexandru Stoica a mai explicat că localitățile care vor accepta comasarea voluntară nu vor mai fi luate în calcul pentru o eventuală reorganizare în etapa a doua.

„Exact. Asta este obiectivul primei etape. Să nu le mai luăm în calcul în etapa a doua. Să reușească să vină de la dumnealor pasul acesta.”

Alexandru Stoica a fost întrebat și despre posibilitatea ca localitatea în care tatăl său este primar să participe la procesul de unificare voluntară.

Ministrul a explicat că respectiva comună are aproximativ 2.070 de locuitori și se află în apropierea orașului Pătârlagele, de ale cărui servicii publice beneficiază deja comunitatea.

„Da, sunt discuții de genul acesta. (…) Sunt 2.070 de locuitori. Noi suntem foarte aproape de orașul Pătârlagele. Noi oricum beneficiem de serviciile publice de la orașul Pătârlagele”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă tatăl său ar fi de acord cu unirea localității, chiar dacă acest lucru ar însemna pierderea funcției de primar, Alexandru Stoica a răspuns afirmativ.

„După șapte mandate în care ai făcut bine pentru oameni, nu te mai gândești la funcția ta, îți dorești ca localitatea să funcționeze și să beneficiezi de oamenii de toate serviciile publice de calitate.”

Ministrul a precizat că nu a discutat cu tatăl său despre o eventuală candidatură la următoarele alegeri locale.

„Chiar nu am discutat lucrurile acestea.”

Proiectul de reformă prevede și facilități fiscale pentru cetățenii din localitățile care acceptă unificarea voluntară. Mai exact, impozitele pe locuințe și pe terenurile intravilane ar urma să fie reduse cu 50% pentru o perioadă de cinci ani.

Întrebat de unde vor proveni banii necesari pentru acoperirea acestor reduceri, Alexandru Stoica a indicat bugetul Ministerului Dezvoltării.

„Când se va forma bugetul național, Ministerul Dezvoltării va avea un buget, iar eu mă asigur că din acest buget voi cuprinde toate sumele necesare pentru această comasare voluntară.”

Ministrul a explicat că diferențele de venituri rezultate din aplicarea facilităților fiscale ar urma să fie compensate printr-un mecanism bugetar special.

În ceea ce privește eventualele probleme de constituționalitate, oficialul a invocat existența altor prevederi legislative care permit acordarea unor reduceri sau scutiri de impozite.

Alexandru Stoica a anunțat că intenționează să viziteze comunitățile vizate de reformă pentru a discuta direct cu reprezentanții administrațiilor locale și cu cetățenii.

Ministrul vrea să le prezinte avantajele unificării voluntare, inclusiv facilitățile fiscale propuse pentru proprietarii de locuințe și terenuri intravilane.

„Voi merge în țară să vorbesc cu fiecare, să le explicăm beneficiilor, reducerile oamenilor, mă refer aici la impozitul pe cădiri pe terenul intravilan, și automat o să discutăm cu toată lumea să vedem câte vor să facă.”

Întrebat dacă și-ar asuma un eventual eșec al reformei în cazul în care numărul localităților care acceptă comasarea ar fi redus, ministrul nu a oferit un răspuns privind o eventuală demisie.

„Să vedem ce se întâmplă exact, să vedem cine vrea să facă unificarea benovolă și vom lua o decizie și vom analiza fiecare situație.”

Proiectul de ordonanță de urgență care reglementează prima etapă a reformei administrative se află în transparență decizională, iar măsurile propuse nu au intrat încă în vigoare.