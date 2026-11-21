Un proiect legislativ propune extinderea ariei în care șoferii de transport alternativ, care lucrează prin platforme precum Uber și Bolt, pot prelua și efectua curse, astfel încât să opereze în toate localitățile componente ale unei zone metropolitane, fără limitările teritoriale actuale.

Inițiativa urmărește extinderea la nivel național a unui model aplicat deja în București-Ilfov, oferind șoferilor posibilitatea de a transporta pasageri între municipii, orașe și localitățile învecinate care fac parte din aceeași zonă metropolitană. Propunerea ar putea modifica regulile de funcționare ale transportului alternativ, dacă va fi adoptată.

Regulile actuale sunt prevăzute de OUG nr. 49/2019, care reglementează activitatea de transport alternativ cu autoturism și conducător auto. În forma actuală a legislației, operatorii pot desfășura permanent activitatea în localitatea în care au sediul sau domiciliul, iar pentru regiunea București-Ilfov există o prevedere specială.

În afara acestor limite teritoriale, transportul alternativ este permis în condițiile prevăzute de lege, însă șoferii nu pot prelua în mod obișnuit comenzi în alte localități, dacă nu se încadrează în excepțiile legale. Această restricție poate crea dificultăți în zonele în care orașele și comunele învecinate funcționează, în practică, ca o singură aglomerare urbană.

Unul dintre argumentele susținute în favoarea modificării legislației este situația unor obiective importante pentru transportul regional, aflate în afara limitelor administrative ale orașelor mari.

Un exemplu este Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, situat pe teritoriul localității Ghimbav. În condițiile actuale, șoferii autorizați în Brașov întâmpină restricții privind preluarea pasagerilor de la aeroport, deși acesta deservește municipiul și localitățile din împrejurimi.

Probleme similare pot apărea și în alte zone urbane, unde centre comerciale, instituții, aeroporturi sau puncte de interes se află în localități vecine, dar sunt frecvent accesate de locuitorii orașului principal.

Propunerea legislativă vizează modificarea art. 13 alin. (4) din OUG nr. 49/2019, astfel încât transportul alternativ să poată fi desfășurat permanent în localitățile componente ale zonei metropolitane din care face parte localitatea în care operatorul are sediul sau domiciliul.

Modificarea ar permite, de asemenea, efectuarea curselor ocazionale cu plecare din localitatea de autorizare sau din localitățile componente ale zonei metropolitane, către alte localități, în condițiile prevăzute de lege.

Inițiatorii susțin că măsura ar facilita accesul pasagerilor la serviciile de transport alternativ și ar reduce problemele generate de delimitările administrative dintre localitățile care sunt conectate economic și social.

Proiectul nu este încă lege. Modificările propuse nu se aplică în prezent. Inițiativa trebuie să parcurgă procedura parlamentară, iar regulile actuale rămân în vigoare până la adoptarea, promulgarea și publicarea eventualei legi.