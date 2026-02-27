Social

Unde faci plângere dacă un șofer Uber sau Bolt te refuză fără motiv. Pașii pe care trebuie să îi urmezi

Comentează știrea
Unde faci plângere dacă un șofer Uber sau Bolt te refuză fără motiv. Pașii pe care trebuie să îi urmeziMașini care fac Uber și Bolt. Sursa foto: colaj EVZ
Din cuprinsul articolului

Șoferii Uber și Bolt care refuză curse fără motiv pot fi raportați pentru atitudinea lor. Ce instituții din România pot fi sesizate, de asemenea, în caz de discriminare.

Utilizatorii platformelor Uber și Bolt se pot confrunta uneori cu situații în care șoferii refuză cursele fără un motiv clar. În astfel de cazuri, aplicațiile oferă posibilitatea de a depune o reclamație direct prin contul personal.

Cum raportezi refuzul unui șofer Uber sau Bolt

La Uber, utilizatorul trebuie să deschidă aplicația, să intre în cont, apoi să acceseze secțiunea „Ajutor”. Se selectează „călătoriile tale” și apoi cursa problematică. Ulterior, se alege motivul potrivit, cum ar fi „șoferul a anulat cursa”, „comportament neadecvat”, etc.

Utilizatorul poate adăuga detalii suplimentare, iar compania analizează situația și poate sancționa șoferul, inclusiv prin suspendarea temporară a contului acestuia.

Poprire în limita la 30% din veniturile care sunt până la 5.000 de lei. Inițiativă legislativă
Poprire în limita la 30% din veniturile care sunt până la 5.000 de lei. Inițiativă legislativă
Părintele Necula surprins de o clasă de la școala din închisoarea Gherla. Ce l-a pus pe gânduri pe preot
Părintele Necula surprins de o clasă de la școala din închisoarea Gherla. Ce l-a pus pe gânduri pe preot

Platforma Bolt permite, de asemenea, sesizarea problemelor apărute în timpul unei curse. Pentru a face acest lucru, utilizatorul trebuie să deschidă aplicația, să meargă la „istoric curse” și să selecteze cursa cu pricina.

Utilizatorul apasă, apoi, pe opțiunea „Ajutor”/„Raportează o problemă”. Alegerea motivului refuzului și completarea unei descrieri detaliate permit companiei să investigheze cazul și să aplice măsurile disciplinare necesare.

Refuzul discriminatoriu al unui șofer Uber sau Bolt poate fi sesizat la autorități

Atât Uber, cât și Bolt pot fi sesizate dacă refuzul curselor implică criterii discriminatorii. Exemple includ refuzul din motive de etnie, dizabilitate sau prezența unui animal de asistență. În astfel de situații, utilizatorii pot depune plângeri la autoritățile competente din România.

Cele mai relevante instituții sunt Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Aceste organisme pot investiga cazurile și lua măsuri împotriva încălcării drepturilor utilizatorilor.

ANCP

ANPC. Sursa foto: Arhiva EVZ

Protecția utilizatorilor în platformele de ride-hailing

Atât Uber, cât și Bolt au mecanisme interne pentru protejarea clienților împotriva comportamentului abuziv sau a refuzului nejustificat. Sesizările utilizatorilor sunt monitorizate și analizate pentru a preveni incidentele repetate.

În plus, autoritățile naționale oferă un cadru legal pentru combaterea discriminării și protecția consumatorilor, asigurând că drepturile pasagerilor sunt respectate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:00 - Poprire în limita la 30% din veniturile care sunt până la 5.000 de lei. Inițiativă legislativă
22:50 - Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
22:48 - Părintele Necula surprins de o clasă de la școala din închisoarea Gherla. Ce l-a pus pe gânduri pe preot
22:40 - Noi controale pentru angajații români din Italia, aflați în concediu medical. Care sunt riscurile
22:32 - Catinca Zilahy, despre moartea Mioarei Roman: Mă gândesc la ea mereu
22:25 - Polonia mizează pe SUA și pune la îndoială rolul Franței în descurajarea nucleară europeană

HAI România!

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Proiecte speciale