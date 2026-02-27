Unde faci plângere dacă un șofer Uber sau Bolt te refuză fără motiv. Pașii pe care trebuie să îi urmezi

Șoferii Uber și Bolt care refuză curse fără motiv pot fi raportați pentru atitudinea lor. Ce instituții din România pot fi sesizate, de asemenea, în caz de discriminare.

Utilizatorii platformelor Uber și Bolt se pot confrunta uneori cu situații în care șoferii refuză cursele fără un motiv clar. În astfel de cazuri, aplicațiile oferă posibilitatea de a depune o reclamație direct prin contul personal.

La Uber, utilizatorul trebuie să deschidă aplicația, să intre în cont, apoi să acceseze secțiunea „Ajutor”. Se selectează „călătoriile tale” și apoi cursa problematică. Ulterior, se alege motivul potrivit, cum ar fi „șoferul a anulat cursa”, „comportament neadecvat”, etc.

Utilizatorul poate adăuga detalii suplimentare, iar compania analizează situația și poate sancționa șoferul, inclusiv prin suspendarea temporară a contului acestuia.

Platforma Bolt permite, de asemenea, sesizarea problemelor apărute în timpul unei curse. Pentru a face acest lucru, utilizatorul trebuie să deschidă aplicația, să meargă la „istoric curse” și să selecteze cursa cu pricina.

Utilizatorul apasă, apoi, pe opțiunea „Ajutor”/„Raportează o problemă”. Alegerea motivului refuzului și completarea unei descrieri detaliate permit companiei să investigheze cazul și să aplice măsurile disciplinare necesare.

Atât Uber, cât și Bolt pot fi sesizate dacă refuzul curselor implică criterii discriminatorii. Exemple includ refuzul din motive de etnie, dizabilitate sau prezența unui animal de asistență. În astfel de situații, utilizatorii pot depune plângeri la autoritățile competente din România.

Cele mai relevante instituții sunt Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Aceste organisme pot investiga cazurile și lua măsuri împotriva încălcării drepturilor utilizatorilor.

Atât Uber, cât și Bolt au mecanisme interne pentru protejarea clienților împotriva comportamentului abuziv sau a refuzului nejustificat. Sesizările utilizatorilor sunt monitorizate și analizate pentru a preveni incidentele repetate.

În plus, autoritățile naționale oferă un cadru legal pentru combaterea discriminării și protecția consumatorilor, asigurând că drepturile pasagerilor sunt respectate.