Republica Moldova. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău va trece printr-un amplu proces de modernizare. Administrația aerogării a semnat contractul pentru reconstrucția și extinderea terminalului. Investiția depășește 180 de milioane de lei, iar lucrările sunt programate să înceapă în luna decembrie. Proiectul urmărește să reducă aglomerația și să ofere pasagerilor mai mult spațiu, servicii rapide și condiții mai bune de călătorie.

Contractul prevede o perioadă de execuție de 19 luni. Extinderea terminalului vine în contextul creșterii numărului de călători și al aglomerației înregistrate în anumite intervale ale zilei. Potrivit administratorului aeroportului, Sergiu Spoială, investiția este necesară pentru a face față fluxului tot mai mare de pasageri.

„Știm cât de necesară este această investiție, mai ales în orele aglomerate. Extindem terminalul pentru mai mult spațiu și confort în călătoria dumneavoastră”, a declarat Sergiu Spoială.

Proiectul include modificări importante în mai multe zone ale aeroportului. Vor fi reorganizate spațiile de check-in și cele destinate procesării bagajelor. De asemenea, vor fi construite extensii pentru zona de plecări și vor fi introduse tehnologii moderne pentru gestionarea fluxurilor de pasageri.

Sistemele de transport și scanare a bagajelor vor fi înlocuite sau modernizate. Intervențiile vor viza atât zona de plecări, cât și pe cea de sosiri. Noile echipamente vor permite și utilizarea unor servicii de autoservire, astfel încât anumite proceduri să poată fi realizate mai rapid.

Schimbări sunt prevăzute și la controlul de securitate. Aici vor fi amenajate culoare suplimentare pentru verificarea pasagerilor. Totodată, vor fi instalate scanere de performanță înaltă, care vor permite examinarea bagajelor de mână fără ca pasagerii să fie nevoiți să scoată dispozitivele electronice din genți.

O altă noutate va fi introducerea serviciului Fast Track. Acesta va permite accesul prioritar la verificările de securitate și va oferi o alternativă pentru călătorii care vor să reducă timpul de așteptare înainte de îmbarcare.

Modernizarea va continua și în zona controlului de frontieră. Vor fi suplimentate punctele de verificare a documentelor de călătorie și instalate porți automate de tip ABC Gates. Acestea vor permite verificarea pașapoartelor prin sisteme automatizate, reducând timpul necesar controlului pentru pasagerii eligibili.

La sosiri, spațiul destinat controlului pașapoartelor va fi extins și reorganizat. Scopul este separarea mai eficientă a fluxurilor de călători și evitarea aglomerației.

Planul include și facilități suplimentare pentru familiile care călătoresc cu copii mici, precum și pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, administrația aeroportului își propune să facă deplasarea prin terminal mai accesibilă și mai comodă pentru toate categoriile de pasageri.

Reprezentantul companiei care a câștigat licitația a dat asigurări că lucrările vor fi executate conform termenelor stabilite.

„Vom respecta graficul de execuție cu atenție la calitate și în coordonare permanentă cu administrația aeroportului”, a declarat acesta.

Investiția este anunțată într-o perioadă în care traficul aerian de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău este în creștere. Recent, aerogara a depășit pragul de 6 milioane de pasageri, iar următorul obiectiv stabilit de administrație este atingerea cifrei de 7 milioane de călători.

Doar în luna octombrie, aeroportul a înregistrat peste 672.000 de pasageri. Numărul este cu aproximativ 85.000 mai mare decât în aceeași lună a anului trecut.

Printre destinațiile cele mai solicitate de călători se numără Antalya, Istanbul, Londra, Tel Aviv și Sharm el-Sheikh.