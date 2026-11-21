Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost internat la terapie intensivă din cauza unei ocluzii intestinale, a anunțat sâmbătă spitalul DF Star din Brasilia, unde acesta a fost admis vineri. În vârstă de 71 de ani, Bolsonaro este stabil din punct de vedere clinic și este conștient, însă nu se poate alimenta pe cale orală, potrivit Reuters.

Potrivit buletinului medical, fostul șef al statului prezintă un tablou de obstrucție abdominală acută, dar respiră fără ajutorul aparatelor. Medicii i-au montat o sondă gastrică și au început tratamentul pentru menținerea hidratării și asigurarea aportului de nutrienți.

Spitalul nu a precizat cât timp va rămâne internat și nici când ar putea fi externat. Evoluția stării sale va depinde de rezultatele investigațiilor și de răspunsul la tratamentul administrat.

Fiul său, senatorul Carlos Bolsonaro, a oferit detalii despre starea fostului președinte într-un mesaj publicat pe platforma X. Acesta a relatat că tatăl său a avut vărsături și dureri pe parcursul nopții precedente.

„Nu sunt medic, dar nu l-am văzut niciodată așa”, a scris Carlos Bolsonaro. El a adăugat că, dacă rezultatele investigațiilor nu vor fi favorabile, tatăl său ar putea avea nevoie de o nouă intervenție chirurgicală. În opinia senatorului, aceasta ar putea fi a zecea operație în mai puțin de opt ani.

O Presidente Jair Messias Bolsonaro está internado na UTI com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. Está recebendo hidratação, em jejum (com suporte nutricional) como dito anteriormente, passando pela colocação de sonda gástrica. No momento, encontra-se estável, consciente, orientado e respirando sozinho. Ainda não há previsão de alta. Há esperança de que o quadro se reverta. Ele está sendo acompanhado de perto e lutando para que o funcionamento do intestino volte, com a raça e o foco de sempre. Nenhuma hipótese está descartada. Um dia de cada vez. Vamos! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 21, 2026

Jair Bolsonaro, care a condus Brazilia în perioada 2019-2022, se confruntă de mai mulți ani cu probleme medicale provocate de o rană abdominală suferită în timpul campaniei electorale din 2018. Atunci, el a fost înjunghiat cu un cuțit, iar ulterior a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale pentru tratarea complicațiilor.

Atacatorul său, Adélio Bispo de Oliveira era un fost muncitor, membru al Partidului Socialism și Libertate (PSOL), care s-a desprins din Partidul Muncitorilor (PT), formațiunea președintelui de extremâ stânga prorus Lula da Silva.

Raportorul pe acest caz a fost Alexandre de Moraes, un fost politician, implicat în mușamalizarea cazurilor de violență ale poliției și cel care a decis cenzurarea de tip totalitar a rețelelor sociale din Brazilia, intrând în conflict cu Elon Musk. Este un partizat al fostului condamnat pentru corupție Lula Da Silva.

Completul a fost condus de Cristiano Zanin, avocatul actualului președinte de extremă stânga Luiz Ignacio Lula da Silva. S-a implicat și în coordonarea campaniei prezidențiale a acestuia și a făcut parte din așa-numitul cabinet de tranziție. Apoi Lula și-a numit omul de încredere la Curtea Supremă.

Un al treilea membru al completului a fost Cármen Lúcia Antunes Rocha, numită la curtea supremă tot de Lula da Silva. O apropiată a președintelui care votează mereu la fel cu Alexandre de Moraes.

Al patrulea membru al completului care l-a judecat pe Bolsonaro a fost un alt politician de extremă stânga, Flavio Dino, care a trecut de la Partidul Comunist la cel Socialist pentru a fi numit ministru al Justiției de Lula. Ulterior, tot actualul președinte l-a numit la Curtea Supremă.

Al cincilea membru al completului, care a votat contra condamnării lui Bolsonaro, este singurul care nu are legături strânse cu Lula. Este vorba despre Luiz Fux, urmașul unei familii de evrei din România, numit la Curtea Supremă de fosta președintă a Braziliei Dilma Rousseff.