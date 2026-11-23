Piețele financiare internaționale au început luni, 23 noiembrie, să recupereze o parte dintre pierderile înregistrate în săptămâna precedentă, după vânzările masive de acțiuni ale companiilor implicate în dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligența artificială. Indicele american Nasdaq a pierdut 10% într-o singură săptămână, cea mai mare scădere din martie 2020. În Asia, autoritățile din China, Taiwan și Coreea de Sud au adoptat sau au anunțat măsuri pentru susținerea piețelor bursiere, potrivit Reuters.

Indicele Nasdaq, care reunește numeroase companii din sectorul tehnologic, a înregistrat săptămâna trecută o scădere de aproximativ 10%. A fost cel mai sever declin săptămânal din martie 2020, perioadă în care izbucnirea pandemiei de COVID-19 a provocat turbulențe majore pe piețele financiare.

Vânzările au afectat în special companiile implicate în dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale, dar presiunea s-a extins și asupra altor categorii de active. Jim Reid, strateg al Deutsche Bank, a explicat că declinul nu a mai fost limitat exclusiv la sectorul tehnologic.

„Nu mai era vorba doar despre o vânzare masivă de acțiuni tehnologice”, a explicat Jim Reid.

Potrivit Reuters, investitorii au început să reducă expunerea la active considerate riscante, în contextul incertitudinilor privind evoluția pieței.

Efectele declinului acțiunilor asociate inteligenței artificiale au fost resimțite și pe piețele din Asia, în special în statele cu industrii importante de semiconductori. În Taiwan, indicele bursier principal a consemnat săptămâna trecută cea mai mare scădere din 1990. Luni, acesta a recuperat 2,1%, pe fondul măsurilor de susținere a pieței.

Autoritatea de reglementare financiară din Taiwan a înăsprit condițiile pentru tranzacțiile de vânzare în lipsă, prin care investitorii urmăresc să obțină profit din scăderea prețului acțiunilor. În Coreea de Sud, indicele KOSPI a coborât la cel mai redus nivel din ultimele zece luni, înainte de a-și limita pierderile la aproximativ 3,3%. Bursa sud-coreeană își dublase valoarea în primele șase luni ale anului, susținută de așteptările privind cererea de cipuri. Ulterior, indicele a pierdut aproximativ jumătate din valoarea atinsă la nivelul maxim.

Ministrul sud-coreean al Finanțelor a reafirmat disponibilitatea autorităților de a interveni pentru stabilizarea pieței, dacă situația o va impune. În China, bursele au relaxat unele condiții de finanțare a tranzacțiilor cu acțiuni, într-o încercare de a susține activitatea investitorilor.

Una dintre principalele cauze ale scăderilor bursiere este incertitudinea privind recuperarea sumelor investite în dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială.

Marile companii tehnologice alocă fonduri considerabile pentru construirea centrelor de date, achiziționarea cipurilor și extinderea capacităților de procesare.

Investitorii urmăresc dacă veniturile generate de aceste tehnologii vor putea acoperi cheltuielile și vor justifica evaluările bursiere ale companiilor. Morgan Stanley estimează că investițiile marilor operatori de infrastructură cloud ar putea depăși 1.600 de miliarde de dolari în 2027, ceea ce ar reprezenta o creștere de peste 70%.

În ciuda acestor estimări, încrederea investitorilor a fost afectată de incertitudinile privind rezultatele financiare ale companiilor care dezvoltă sau utilizează tehnologii bazate pe inteligența artificială.

Evoluția piețelor a fost influențată și de schimbările de conducere de la Nvidia, unul dintre principalii producători de cipuri utilizate pentru inteligența artificială. Plecarea lui Jensen Huang din funcția de director general a ridicat întrebări privind strategia companiei, inclusiv în ceea ce privește finanțarea unor clienți.

Un alt element urmărit de investitori a fost listarea bursieră a companiei Anthropic, cunoscută pentru dezvoltarea sistemului de inteligență artificială Claude.

Acțiunile Anthropic au închis ședința de vineri cu o scădere de 8,5%, după debutul companiei pe piața bursieră americană. Evoluția a contribuit la îngrijorările investitorilor privind evaluările ridicate ale companiilor din domeniul inteligenței artificiale.

Investitorii așteaptă publicarea rezultatelor financiare ale companiei Dell, programată pentru marți, 24 noiembrie. Datele vor oferi informații suplimentare despre cererea de echipamente și infrastructură informatică utilizate în dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială.

Un alt eveniment important pentru piețele financiare va fi decizia din decembrie a Rezervei Federale americane privind dobânzile.

Perspectiva unor condiții monetare mai restrictive a contribuit la presiunea asupra acțiunilor, în special în cazul companiilor tehnologice. După scăderile din săptămâna precedentă, evoluția burselor va depinde inclusiv de rezultatele financiare ale companiilor și de perspectivele privind investițiile viitoare în inteligența artificială.