Parcursul reprezentativei Braziliei continuă să fie marcat de rezultate sub așteptări, iar presiunea asupra băncii tehnice a atins cote maxime. Înfrângerea suferită sâmbătă în meciul amical împotriva Japoniei, scor 3-2, a pus din nou sub semnul întrebării viitorul selecționerului Carlo Ancelotti la conducerea echipei naționale. Situația tensionată a generat reacții dure în rândul fanilor și al fostelor glorii ale fotbalului brazilian, nemulțumite de lipsa de constanță a echipei.

Conform declarațiilor relatate de La Gazzetta dello Sport, fostul atacant și campion mondial din 1994, Romario, în prezent senator, l-a criticat vehement pe antrenorul italian, cerându-i plecarea imediată din funcție.

"Ancelotti, s-a terminat! Ia-ţi lucrurile şi pleacă! Nimeni nu-ţi pune la îndoială palmaresul. Eşti unul dintre cei mai mari antrenori pe care fotbalul mondial i-a cunoscut vreodată, dar ai demonstrat asta la nivel de club. Cu echipa națională a Braziliei, până acum, nu te-ai ridicat la înălţimea aşteptărilor. Nu mai putem suporta asta!", a spus Romario.

Nemulțumirile nu sunt o noutate, ele accentuându-se considerabil după eliminarea echipei Seleção în fața Norvegiei, în optimile de finală ale Cupei Mondiale din vară. Fostul star al echipei auriverde s-a adresat direct președintelui Federației Braziliene de Fotbal (CBF), Samir Xaud, cerându-i să ia o decizie fermă pentru viitorul primei reprezentative.

"Samir, eşti tânăr, brazilian şi cred că îţi doreşti ce e mai bun pentru fotbalul nostru. Dar a sosit momentul să demonstrezi că ai curajul să iei o decizie. Scapă de Ancelotti! Nu se glumeşte cu tricoul Seleção. Nu ne putem permite să ratăm încă o Cupă Mondială", a adăugat acesta.

În continuarea discursului său tăios, Romário și-a încheiat atacul afirmând că tehnicianul italian nu a reușit să asimileze elementele fundamentale care definesc spiritul și filosofia fotbalului din această țară sud-americană.

"Nu a înţeles dinamica unei echipe naţionale şi, mai ales, nu a înţeles ce reprezintă fotbalul brazilian şi tricoul verde şi auriu. Este timpul ca lucrurile să se schimbe. La revedere!", a concluzionat fostul mare internațional.