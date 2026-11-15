Sport

Romario cere demisia lui Carlo Ancelotti după eșecul Braziliei: „S-a terminat! Ia-ţi lucrurile şi pleacă!”

Romario cere demisia lui Carlo Ancelotti după eșecul Braziliei: „S-a terminat! Ia-ţi lucrurile şi pleacă!”sursa: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Parcursul reprezentativei Braziliei continuă să fie marcat de rezultate sub așteptări, iar presiunea asupra băncii tehnice a atins cote maxime. Înfrângerea suferită sâmbătă în meciul amical împotriva Japoniei, scor 3-2, a pus din nou sub semnul întrebării viitorul selecționerului Carlo Ancelotti la conducerea echipei naționale. Situația tensionată a generat reacții dure în rândul fanilor și al fostelor glorii ale fotbalului brazilian, nemulțumite de lipsa de constanță a echipei.

Reacția vehementă a legendarului Romario

Conform declarațiilor relatate de La Gazzetta dello Sport, fostul atacant și campion mondial din 1994, Romario, în prezent senator, l-a criticat vehement pe antrenorul italian, cerându-i plecarea imediată din funcție.

"Ancelotti, s-a terminat! Ia-ţi lucrurile şi pleacă! Nimeni nu-ţi pune la îndoială palmaresul. Eşti unul dintre cei mai mari antrenori pe care fotbalul mondial i-a cunoscut vreodată, dar ai demonstrat asta la nivel de club. Cu echipa națională a Braziliei, până acum, nu te-ai ridicat la înălţimea aşteptărilor. Nu mai putem suporta asta!", a spus Romario.

Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti. Sursa foto: Fascebook

Presiune maximă asupra conducerii Federației Braziliene

Nemulțumirile nu sunt o noutate, ele accentuându-se considerabil după eliminarea echipei Seleção în fața Norvegiei, în optimile de finală ale Cupei Mondiale din vară. Fostul star al echipei auriverde s-a adresat direct președintelui Federației Braziliene de Fotbal (CBF), Samir Xaud, cerându-i să ia o decizie fermă pentru viitorul primei reprezentative.

Vești foarte proaste pentru șoferi. Ce se va întâmpla în București
Vești foarte proaste pentru șoferi. Ce se va întâmpla în București
Indexarea pensiilor în 2027: majorare de 7,3% sau creștere în două etape. Ce variante sunt analizate de Guvern
Indexarea pensiilor în 2027: majorare de 7,3% sau creștere în două etape. Ce variante sunt analizate de Guvern

"Samir, eşti tânăr, brazilian şi cred că îţi doreşti ce e mai bun pentru fotbalul nostru. Dar a sosit momentul să demonstrezi că ai curajul să iei o decizie. Scapă de Ancelotti! Nu se glumeşte cu tricoul Seleção. Nu ne putem permite să ratăm încă o Cupă Mondială", a adăugat acesta.

Critici legate de identitatea fotbalului brazilian

În continuarea discursului său tăios, Romário și-a încheiat atacul afirmând că tehnicianul italian nu a reușit să asimileze elementele fundamentale care definesc spiritul și filosofia fotbalului din această țară sud-americană.

"Nu a înţeles dinamica unei echipe naţionale şi, mai ales, nu a înţeles ce reprezintă fotbalul brazilian şi tricoul verde şi auriu. Este timpul ca lucrurile să se schimbe. La revedere!", a concluzionat fostul mare internațional.

Stiri calde

18:30 - Debitul Dunării, în creștere după valorile extrem de mici din vară. Ce arată ultimele estimări

18:22 - Donald Trump acuză administrația Biden pentru criza zborurilor din SUA și cere fonduri urgente Congresului

18:10 - Capcana marilor magazine. Cum încearcă retailerii să te determine să cumperi mai mult

18:03 - Alianța Quad, în impas din cauza dezinteresului lui Donald Trump. China profită de tensiunile dintre SUA și parteneri...

17:54 - Rezidențiat 2026. Punctajul maxim la Medicină a fost obținut în București. Ce rezultate s-au înregistrat la celelalte...

17:44 - Revoltă în rândul susținătorilor lui Călin Georgescu. Mesaj pentru George Simion: „Un laș și un trădător”

HAI România!

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Europa, ținta unui război hibrid. Scenariul prezentat de Tudor Păcuraru

Europa, ținta unui război hibrid. Scenariul prezentat de Tudor Păcuraru

Proiecte speciale