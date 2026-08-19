Unsprezece echipe s-au calificat miercuri în grupele din Cupa României, după meciurile din play-off. Farul Constanța a fost eliminată de FC Bihor Oradea, scor 0-1, într-o zi în care mai multe partide au avut nevoie de prelungiri sau lovituri de departajare.

Rezultatele de miercuri au adus calificarea pentru FC Bihor Oradea, Gloria Bistrița, Corvinul Hunedoara, FC Bacău, Minerul Lupeni, Sporting Liești, Progresul Spartac, FC Voluntari, Sepsi Sf. Gheorghe, Politehnica Timișoara și CSM Corona Brașov.

FC Bihor Oradea a trecut de Farul Constanța cu 1-0, prin golul marcat de Modan în minutul 13.

Gloria Bistrița s-a calificat după 4-1 la loviturile de departajare cu Metalul Buzău, după ce scorul a fost 0-0 atât la finalul timpului regulamentar, cât și după prelungiri.

Corvinul Hunedoara a câștigat cu 3-2 pe terenul celor de la Minaur Baia Mare. Șteau a deschis scorul în minutul 7, iar Ciubăncan a marcat în minutul 78 pentru gazde. Pentru Corvinul, M. Bratu a reușit un hat-trick, în minutele 25, 40 și 67.

FC Bacău a învins SC Popești Leordeni cu 3-0, prin golurile lui Mitrică, în minutul 11, și Oasenegre, în minutele 65 și 75. Minerul Lupeni a eliminat Unirea Slobozia după un gol marcat de Tiganj în minutul 90+3.

Sporting Liești a trecut de ACS USV Iași cu 2-1 după prelungiri. A. Marin a marcat pentru gazde în minutul 18, iar P. Voinea a egalat în minutul 65. Crihană a înscris golul calificării în minutul 105+3. Progresul Spartac a câștigat cu 3-1, după prelungiri, în fața ACS C.I.L. Blaj. Jica a marcat pentru Blaj în minutul 43, iar pentru Progresul au înscris C. Stanciu, în minutul 32, și Beșca, în minutele 105 și 120+3.

FC Voluntari s-a impus cu 1-0 în deplasarea cu CS Afumați, prin golul marcat de Babic în minutul 51.

Sepsi Sf. Gheorghe a obținut calificarea după 2-0 cu CSM Slatina, ambele goluri fiind marcate în prelungiri. N. Păun a înscris în minutul 93, iar Mawa în minutul 116. Politehnica Timișoara a trecut de AFC ASA Târgu Mureș cu 2-1, prin golurile lui C. Ene și Marincu. Samake a punctat pentru oaspeți.

CSM Corona Brașov a învins CS Tunari cu 3-2. B. Rusu a reușit o dublă, în minutele 16 și 71, iar An. Gavrilă a marcat în minutul 53. Pentru Tunari au înscris Andreaș și Ad. Bălan. Meciul Concordia Chiajna – Oțelul Galați a început la ora 20:30.

Marți, 18 august, Petrolul 52 Ploiești a eliminat CSM Reșița după 3-2 în prelungiri. Pentru Reșița au marcat Visic și Chira, iar pentru Petrolul au înscris L. Vega, Dav. Paraschiv și Tolea.

Chindia Târgoviște a trecut de SCM Râmnicu Vâlcea cu 6-5 la penalty-uri, după 1-1 la finalul timpului regulamentar și după prelungiri. D. Grigore a marcat pentru Vâlcea, iar R. Mihai pentru Chindia.

Joi, 20 august, în Cupa României sunt programate alte două partide: Steaua București – AFK Csikszereda, de la ora 17:00, și CSC 1599 Șelimbăr – AFC Botoșani, de la ora 17:30.

Meciul Steaua – Csikszereda va fi transmis în direct de Digi Sport și Prima Sport.

Prima etapă din faza grupelor Cupei României este programată pe 2 septembrie 2026.

Etapa a doua va avea loc pe 28 octombrie, iar etapa a treia pe 2 decembrie.

Sferturile de finală sunt programate pe 3 martie 2027, semifinalele pe 21 aprilie, iar finala Cupei României va avea loc pe 12 mai 2027.