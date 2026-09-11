Farul Constanța a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 4-2 (3-1), vineri seara, la Ovidiu, în primul meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal. Eduard Radaslavescu a reușit o „dublă”, iar constănțenii au ajuns la opt meciuri consecutive fără înfrângere.

Gazdele au deschis scorul după numai 130 de secunde, prin beninezul Matteo Ahlinvi, care a înscris în minutul 3 din centrarea lui Cristian Ganea.

Farul s-a desprins în minutul 20, când Eduard Radaslavescu a înscris cu un șut din unghi, la colțul lung.

UTA a redus din diferență prin Marius Coman, în minutul 37, însă Farul a intrat la pauză cu avantaj de două goluri. Denis Alibec a înscris în minutul 44, după ce portarul Marcio Rosa a respins un prim șut.

Radaslavescu a reușit „dubla” în minutul 57, cu un șut de la aproximativ 11 metri, ducând scorul la 4-1.

UTA a mai înscris o dată în minutul 88, prin Omar El Sawy, care a marcat primul său gol pentru formația arădeană cu un șut de la aproximativ 20 de metri.

Golul înscris de Matteo Ahlinvi după 130 de secunde este al treilea cel mai rapid din acest sezon al Superligii.

Cel mai rapid gol al campionatului îi aparține atacantului francez Steven Nsimba, care a înscris după numai 41 de secunde în partida câștigată de Universitatea Craiova cu 4-0 în fața Petrolului Ploiești, în etapa a treia.

Al doilea cel mai rapid gol al sezonului a fost marcat de muntenegreanul Risto Radunovic, după 128 de secunde, în meciul câștigat de FCSB cu 2-0 în deplasare cu FK Csikszereda, în etapa a doua.

Farul nu mai învinsese UTA pe prima scenă din 24 februarie 2023, când constănțenii s-au impus cu 1-0 la Arad.

Victoria de vineri a venit după o serie de patru egaluri pentru Farul. Constănțenii au ajuns la opt meciuri consecutive fără înfrângere, cu trei victorii și cinci egaluri.

UTA venea la Ovidiu după un egal și două victorii consecutive.

Au marcat: Matteo Ahlinvi (3), Eduard Radaslavescu (20, 57), Denis Alibec (44), respectiv Marius Coman (37), Omar El Sawy (88).

Arbitru: Horia-Gabriel Mladinovici (București); arbitri asistenți: Adrian Vornicu (Iași), Florin Ionuț Iftode (Galați); al patrulea oficial: Vlad Mircea Baban (Iași).

Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache (București); arbitru asistent video: Horațiu Feșnic (Cluj-Napoca).

Observatori: Vasile Bratu (Amara/Ialomița) - CCA, Marin Barbu (Bixad/Covasna) - LPF.