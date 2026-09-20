Dinamo, victorie categorică cu Farul Constanța

Dinamo București a obținut o victorie categorică duminică seara, pe teren propriu, după ce a învins Farul Constanța cu scorul de 4-0, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a din Superligă.

Formația pregătită de Nuno Campos a controlat jocul și a marcat de patru ori, revenind astfel pe primul loc în clasament.

Dinamo a început bine partida disputată pe Arena Națională și a reușit să deschidă scorul încă din minutul 12. Pascual a finalizat centrarea foarte bună trimisă de Armstrong și a înscris pentru 1-0. A fost al patrulea gol marcat de Pascual în actualul sezon, atacantul continuându-și astfel forma bună din campionat.

Farul a încercat să reacționeze și a avut o dublă ocazie în minutul 26. Mai întâi, Denis Alibec nu a reușit să ajungă la o centrare trimisă în apropierea porții dinamoviste. La faza imediat următoare, Radaslavescu a șutat periculos, însă portarul Bellaarouch a intervenit și a respins mingea.

Gazdele au continuat să pună presiune, iar eforturile lor au fost răsplătite înainte de pauză. Mărginean a înscris pentru 2-0, golul fiind analizat de arbitrajul video înainte de a fi validat. Dinamo a intrat astfel la vestiare cu un avantaj important.

Finalul primei reprize a fost marcat însă și de un incident între jucătorii celor două echipe. Denis Alibec și Raul Opruț au avut un conflict pe tunelul care ducea spre vestiare. În urma altercației, jucătorul lui Dinamo a căzut, iar Alibec a fost sancționat cu cartonaș roșu.

Dinamo a continuat să atace și după pauză, iar în minutul 54 a venit al treilea gol. Karamoko i-a pasat lui Cîrjan în interiorul careului, iar căpitanul formației bucureștene a înscris în poarta apărată de Rafael Munteanu și a dus scorul la 3-0.

Tabela a fost închisă în minutul 85 de Diogo Pinto. Acesta a marcat primul său gol pentru Dinamo și a stabilit rezultatul final, 4-0.

În urma victoriei, Dinamo ajunge la 23 de puncte și revine pe primul loc în clasamentul Superligii. Farul Constanța rămâne pe poziția a șasea, cu 14 puncte.