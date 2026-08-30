Farul Constanța - FC Botoșani, remiză albă cu penalty ratat și bară

Farul Constanța și FC Botoșani au încheiat remiză albă partida disputată duminică la Ovidiu, în cadrul etapei a șaptea din Superligă. Cele două formații au avut ocazii importante pe parcursul întâlnirii, însă niciuna nu a reușit să înscrie.

FC Botoșani a început mai periculos și putea deschide scorul în prima parte a jocului. Mailat a pătruns în suprafața de pedeapsă și a încercat să-l surprindă pe portarul Farului, Munteanu, cu o execuție lobată, însă balonul a trecut peste poartă.

În minutul 27, formația pregătită de Marius Croitoru a fost din nou aproape de gol. Dumiter a primit o oportunitate bună, dar execuția sa nu a fost una reușită, iar mingea a trecut pe lângă poarta constănțenilor.

Farul a răspuns după jumătatea primei reprize. Alibec a scăpat singur spre poarta apărată de Anestis în minutul 36, însă atacantul nu a reușit să-l învingă pe goalkeeperul oaspeților, șutul său trecând pe lângă bară.

Trei minute mai târziu, gazdele au primit o lovitură de la 11 metri. Țicu a fost faultat în careu de Bodișteanu, iar arbitrul Andrei Chivulete a indicat punctul de la care se execută penalty-ul.

Alibec a transformat inițial, însă Anestis a respins șutul. Atacantul a primit ulterior mingea de la Țicu și a trimis-o în plasă, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

FC Botoșani a fost foarte aproape de gol imediat după pauză. În minutul 50, Mailat a șutat și a trimis mingea în bară, spre nemulțumirea oaspeților. În minutul 68, Miron a avut și el o șansă importantă, dar nu a găsit ținta.

Finalul a adus o nouă fază controversată. În minutul 87, mingea l-a lovit în mână pe Dican în careul Botoșaniului, însă Chivulete nu a acordat penalty.

Tabela a rămas neschimbată până la fluierul final, iar Farul Constanța și FC Botoșani au plecat cu câte un punct după o partidă în care ratările au făcut diferența.