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FCSB, victorie pe muchie de cuțit cu FC Botoșani. Bîrligea a decis meciul în ultimele minute

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FCSB, victorie pe muchie de cuțit cu FC Botoșani. Bîrligea a decis meciul în ultimele minuteFCSB. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

FCSB a obținut luni seară o victorie spectaculoasă în fața celor de la FC Botoșani, scor 3-2, într-o partidă cu răsturnări de situație și un final dramatic.

Victorie pe muchie de cuțit pentru FCSB

Echipa bucureșteană a reușit să înscrie golul decisiv în minutul 90+6, prin Daniel Bîrligea, și a încheiat etapa din Superliga pe prima poziție a clasamentului.

Disputa de pe stadionul „Arcul de Triumf” a început în avantajul formației bucureștene. În minutul 10, Joao Paulo a profitat de pasa foarte bună primită de la Juri Cisotti și a deschis scorul cu o execuție precisă, la care Anestis nu a mai putut interveni.

FC Botoșani a jucat bine în deplasare

FC Botoșani nu a renunțat însă la luptă și a restabilit egalitatea înainte de pauză. În minutul 36, Dawa a comis o eroare în propria jumătate, iar Andrei Dumiter a profitat imediat de greșeala fundașului de la FCSB. Atacantul a recuperat mingea și a trimis puternic în plasă, pentru 1-1.

Formația moldoveană a revenit în avantaj după pauză. În minutul 62, Dumiter a trecut de Andre Duarte și a finalizat cu sânge rece, trimițând mingea pe lângă Matei Popa. Botoșani conducea astfel cu 2-1 și părea aproape de o surpriză importantă.

Răspunsul gazdelor a venit doar două minute mai târziu. Daniel Bîrligea a găsit spațiul necesar pentru a șuta la colțul scurt și l-a învins pe Anestis, restabilind egalitatea.

Gol anulat pentru FCSB

FCSB a continuat să forțeze victoria. În minutul 87, Batubinsika a trimis mingea în poartă, însă Rareș Vidican a anulat golul pentru un henț comis înaintea fazei decisive.

Când remiza părea inevitabilă, FCSB a dat lovitura în prelungiri. În minutul 90+6, Octavian Popescu a avut o intervenție spectaculoasă și i-a oferit mingea lui Bîrligea, care a înscris pentru 3-2.

Arbitrul Rareș Vidican a fluierat imediat finalul, iar FCSB a plecat cu toate cele trei puncte și cu poziția de lider al Superligii.

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