FCSB rămâne pe primul loc, după 2-0 în deplasare cu Csikszereda

FCSB a obținut duminică seara a doua victorie consecutivă în noul sezon de Superligă, impunându-se cu 2-0 pe terenul formației Csikszereda, la Miercurea Ciuc. Succesul îi menține pe roș-albaștri, echipă pregătită de Marius Baciu, în fruntea clasamentului, cu șase puncte.

Oaspeții au început partida în forță și au deschis scorul încă din minutul 3. Radunovic a profitat de spațiul avut la dispoziție și a trimis un șut spectaculos din afara careului, fără șanse pentru portarul gazdelor.

FCSB a continuat să pună presiune, iar în minutul 8 Politic a fost aproape de gol, însă Eduard Pap a intervenit și a respins șutul. Atacantul bucureștenilor nu a mai ratat însă în minutul 16, când a înscris cu o execuție la colțul scurt și a dus scorul la 2-0.

Politic a fost din nou periculos în minutul 22, dar Pap a reușit să devieze mingea în corner. Până la pauză, și Csikszereda a avut momente bune. David Popa a trimis peste poartă în minutul 40, iar în minutul 45 Târnovanu a intervenit și a respins șutul lui Bodo.

Repriza secundă a început cu o nouă ocazie a gazdelor. În minutul 46, Anderson Ceara a șutat pe lângă poartă, iar un minut mai târziu Octavian Popescu a încercat să mărească avantajul formației bucureștene.

FCSB putea înscrie din nou în minutul 57. Octavian Popescu i-a oferit o pasă bună lui David Popa, însă acesta a trimis puțin pe lângă bară, deși se afla într-o poziție favorabilă.

În minutul 59, portarul Eduard Pap a avut o intervenție importantă și a respins șutul lui Labonne, scăpat singur în unghi. Finalul partidei a aparținut în bună măsură gazdelor, Anderson Ceara încercând de două ori să-l învingă pe Târnovanu în minutul 86.

Primul șut a trecut peste transversală, iar al doilea, expediat de la distanță, a fost reținut de goalkeeperul bucureștenilor.

Partida s-a încheiat cu victoria FCSB, scor 2-0. Formația bucureșteană are maximum de puncte după primele două etape și ocupă primul loc în Superligă, cu șase puncte.

E. Pap – Paszka, Hegedus, Palmeş, Trif (Odor 84) – Csuros (Tajti 72) – Anderson Ceara, Vereş, Magyar (Dolny 66), Bodo (D. Bota 66) – Eppel (Stahl 84). ANTRENOR: Istvan Szabo

Târnovanu – Labonne, Dawa, Duarte, Pădurariu – Radunovic (Joao Paulo 76) – D. Popa (Luca Stancu 76), M. Toma, Fl. Tănase (Cisotti 46), Politic (Octavian Popescu 46) – Stoian (Bîrligea 46). ANTRENOR: Marius Baciu

Cartonaşe galbene: Trif 69, Anderson Ceara 75, Vereş 90 / Labonne 28, M. Toma 79

Arbitri: Viorel Flueran - Florin Iftode, George Găman

Arbitri VAR: Sorin Costreie - Claudiu Marcu