Echipa Corvinul Hunedoara a învins luni, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Csikszereda FK, în prima etapă a Superligii. Corvinul a revenit în prima ligă după 34 de ani.

La Arad, acolo unde Corvinul îşi dispută meciurile de pe teren propriu, hunedorenii nu au arătat trac la revenirea în prima ligă după mai bine de trei decenii.

Portarul oaspeţilor, Pap, a respins incredibil lovitura de cap din câţiva metri expediată de Pîrvulescu în minutul 11, iar nouă minute mai târziu Fabry a tras puţin pe lângă poarta ciucanilor.

Goalkeeperul gazdelor, Codruţ Sandu, a comis o eroare în minutul 35, când i-a trimis mingea direct lui Anderson Ceara, dar brazilianul a şutat puţin peste poartă.

Replica elevilor lui Maxim a fost servită repede, în minutul 41, când torpila lui Pîrvulescu a lovit bara transversală şi a fost scor alb la pauză, după o repriză dominată de echipa nou promovată.

Hunedorenii au rezolvat meciul însă în numai şapte minute din partea secundă. Arbitrul Marcel Bîrsan a dictat penalti la faultul lui Bodo asupra lui Yeboah şi Fabry a transformat în minutul 57, deschizând scorul.

Daniel Pîrvulescu a majorat avantajul gazdelor, în minutul 62, cu un gol superb din voleu, pentru ca Sergio Ribeiroo să înscrie extraordinar din lovitură liberă laterală, direct la colţul scurt, în minutul 65, stabilind o diferenţă de nerecuperat pentru ciucani.

Corvinul - Csikszereda 3-0 şi hunedorenii sunt pe locul secund în clasament.

CORVINUL: C. Sandu - F. Iacob, F. Ilie, Manolache (Abualnadi 83), Neacşa - Fabry (R. Deaconu 72), Cărăruş, Sergio Ribeir (Goodlad 83) - Yeboah (M. Bratu 61), Gillard (R. Espinosa 72), D. Pîrvulescu. ANTRENOR: Florin Maxim

CSIKSZEREDA: E. Pap - Paszka, Hegedus, Palmeş, Trif - Veres, Bodo (D. Bota 66) - Anderson Ceara (Dolny 89), Magyar (Tajti 60), Szalay (Csuros 66) - Eppel (Stahl 89). ANTRENOR: Istvan Szabo

Cartonaşe galbene:

Arbitri: Marcel Bîrsan - Cosmin Vătămanu, Ionuţ Neacşu

Arbitri VAR: Ionuţ Coza - Valentin Porumbel

Corvinul Hunedoara a demonstrat că merită locul în prima ligă, impunându-se clar în faţa unei echipe experimentate.