Chirilă, debut de coșmar la CS Dinamo. După 1-2 a venit și un sec 1-5 cu CSM Slatina
- Iulia Moise
- 8 august 2026, 14:11
CS Dinamo București a pierdut categoric, cu 5-1, partida disputată sâmbătă pe terenul lui CSM Slatina, în etapa a doua din Liga 2, iar echipa antrenată de Ionuț Chirilă rămâne fără punct după primele două meciuri ale sezonului.
Formația bucureșteană a primit trei goluri în prima repriză și nu a reușit să revină în joc, deși a redus diferența imediat după pauză.
Pentru Ionuț Chirilă, începutul mandatului pe banca lui CS Dinamo este astfel unul dificil. Antrenorul a debutat în prima etapă cu o înfrângere, 1-2 împotriva celor de la CS Afumați, iar echipa a înregistrat acum un nou eșec, de această dată la o diferență de patru goluri.
CSM Slatina a decis meciul în prima repriză
Gazdele au început agresiv partida și au deschis scorul în minutul 7, prin Ronald Granja. CS Dinamo nu a reușit să răspundă, iar Szilárd Magyari a mărit avantajul în minutul 14.
Același Magyari a înscris din nou în minutul 34, reușind astfel „dubla” și ducând scorul la 3-0. La pauză, CSM Slatina avea un avantaj consistent, iar misiunea formației bucureștene devenea extrem de dificilă.
CS Dinamo a început mai bine repriza secundă și a dat impresia că poate reintra în meci. Alexandru Ciocan a marcat în minutul 52 și a redus diferența la 3-1.
Slatina a reacționat rapid după golul lui Ciocan
Echipa gazdă nu a permis însă ca revenirea lui CS Dinamo să se transforme într-o remontada. Alexandru Stan a înscris în minutul 66 și a refăcut avantajul de trei goluri al formației din Slatina.
În prelungirile partidei, Ionuț Năstăsie a marcat pentru 5-1, în minutul 90+1, stabilind rezultatul final.
Astfel, CSM Slatina a obținut o victorie clară, în timp ce CS Dinamo București a ajuns la două înfrângeri în primele două etape ale campionatului.
CS Dinamo, fără punct după primele două etape
Debutul sezonului fusese deja unul complicat pentru formația pregătită de Ionuț Chirilă. În prima rundă, CS Dinamo a întâlnit-o pe CS Afumați și a intrat la pauză în avantaj, însă oaspeții au întors rezultatul în repriza secundă și s-au impus cu 2-1.
În consecință, după două etape, CS Dinamo are zero puncte și un golaveraj de 2-7. Echipa bucureșteană a marcat de două ori și a primit șapte goluri în primele două partide ale sezonului.
Pentru Ionuț Chirilă urmează o perioadă importantă în încercarea de a redresa situația și de a obține primele puncte ale sezonului.
Rezultatele meciurilor de sâmbătă, de la ora 11:00
În celelalte partide disputate simultan în etapa a doua din Liga 2 s-au înregistrat mai multe rezultate interesante. Nou-promovata SCM Râmnicu Vâlcea a obținut o victorie pe terenul Stelei, în timp ce Cetatea Suceava s-a impus la Târgu Mureș.
Rezultatele au fost:
- Concordia Chiajna – FC Bihor 2-0;
- CSC Șelimbăr – Politehnica Timișoara 1-1;
- CSM Olimpia Satu Mare – CSM Reșița 0-2;
- CSM Slatina – CS Dinamo București 5-1;
- ASA Târgu Mureș – Cetatea Suceava 0-2;
- Metalul Buzău – CS Afumați 3-1;
- Popești Leordeni – FC Bacău 3-2;
- Steaua București – SCM Râmnicu Vâlcea 1-2;
- CSL Ștefănești – CSC Dumbrăvița 1-0