CS Dinamo București a pierdut categoric, cu 5-1, partida disputată sâmbătă pe terenul lui CSM Slatina, în etapa a doua din Liga 2, iar echipa antrenată de Ionuț Chirilă rămâne fără punct după primele două meciuri ale sezonului.

Formația bucureșteană a primit trei goluri în prima repriză și nu a reușit să revină în joc, deși a redus diferența imediat după pauză.

Pentru Ionuț Chirilă, începutul mandatului pe banca lui CS Dinamo este astfel unul dificil. Antrenorul a debutat în prima etapă cu o înfrângere, 1-2 împotriva celor de la CS Afumați, iar echipa a înregistrat acum un nou eșec, de această dată la o diferență de patru goluri.

Gazdele au început agresiv partida și au deschis scorul în minutul 7, prin Ronald Granja. CS Dinamo nu a reușit să răspundă, iar Szilárd Magyari a mărit avantajul în minutul 14.

Același Magyari a înscris din nou în minutul 34, reușind astfel „dubla” și ducând scorul la 3-0. La pauză, CSM Slatina avea un avantaj consistent, iar misiunea formației bucureștene devenea extrem de dificilă.

CS Dinamo a început mai bine repriza secundă și a dat impresia că poate reintra în meci. Alexandru Ciocan a marcat în minutul 52 și a redus diferența la 3-1.

Echipa gazdă nu a permis însă ca revenirea lui CS Dinamo să se transforme într-o remontada. Alexandru Stan a înscris în minutul 66 și a refăcut avantajul de trei goluri al formației din Slatina.

În prelungirile partidei, Ionuț Năstăsie a marcat pentru 5-1, în minutul 90+1, stabilind rezultatul final.

Astfel, CSM Slatina a obținut o victorie clară, în timp ce CS Dinamo București a ajuns la două înfrângeri în primele două etape ale campionatului.

Debutul sezonului fusese deja unul complicat pentru formația pregătită de Ionuț Chirilă. În prima rundă, CS Dinamo a întâlnit-o pe CS Afumați și a intrat la pauză în avantaj, însă oaspeții au întors rezultatul în repriza secundă și s-au impus cu 2-1.

În consecință, după două etape, CS Dinamo are zero puncte și un golaveraj de 2-7. Echipa bucureșteană a marcat de două ori și a primit șapte goluri în primele două partide ale sezonului.

Pentru Ionuț Chirilă urmează o perioadă importantă în încercarea de a redresa situația și de a obține primele puncte ale sezonului.

În celelalte partide disputate simultan în etapa a doua din Liga 2 s-au înregistrat mai multe rezultate interesante. Nou-promovata SCM Râmnicu Vâlcea a obținut o victorie pe terenul Stelei, în timp ce Cetatea Suceava s-a impus la Târgu Mureș.

Rezultatele au fost: