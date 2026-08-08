O declarație a deputatei USR Corina Atanasiu despre ora de Religie a stârnit o reacție dură din partea avocatului Adrian Cuculis. Parlamentara le-a transmis părinților că înscrierea copiilor la această disciplină „a devenit inutilă” și i-a îndemnat să folosească timpul pentru odihnă sau pentru alte activități. În replică, Adrian Cuculis a criticat-o vehement pe deputată și a susținut că poziția acesteia face parte, în opinia sa, dintr-o atitudine mai largă a USR față de credința creștin-ortodoxă.

Corina Atanasiu a publicat pe Facebook un mesaj adresat părinților în care a contestat utilitatea orei de Religie și i-a îndemnat să nu-și mai înscrie copiii la această disciplină.

„Dragi părinți, înscrierea copiilor la ora de Religie din școală a devenit inutilă! Redați copiilor acest timp valoros, lăsați-i să doarmă mai mult sau să se plictisească mai mult. Și plictiseala are rolul ei”, a scris deputata.

Atanasiu și-a motivat poziția prin noile standarde de evaluare a elevilor la disciplina Religie, despre care a susținut că îi obligă pe copii să meargă la slujbe pentru a obține note mari.

„BOR a reușit și de astă dată să se folosească impecabil de ipocrizia și populismul deșănțat al unor factori de decizie din Ministerul Educației – România și reușește să facă obligatoriu, de la vârste fragede, mersul la biserică, dacă vrei ca elevul să ia notă mare”, a afirmat deputata.

Ea a susținut că, în aceste condiții, ora de Religie nu mai înseamnă doar o oră pe săptămână, ci presupune un timp mai mare alocat activităților religioase.

„De aceea, vă îndemn să nu vă mai înscrieți copiii la această disciplină care nu mai înseamnă, iată, doar 1 oră pe săptămână, ci vreo 5”, a scris Corina Atanasiu.

În mesajul său, parlamentara a susținut că unii părinți și-ar fi înscris copiii la Religie pentru obținerea unei note de 10 care să contribuie la creșterea mediei necesare pentru bursă.

„Și știu că mulți dintre dvs înscrieți copiii la această disciplină pentru un 10 garantat care urca media la bursă. Nu mai e cazul. 10-le e condiționat de mersul la biserică”, a susținut Atanasiu.

Deputata a făcut apel la părinți să renunțe la ceea ce a numit „ipocrizie generală” și a criticat menținerea studiului Religiei pe parcursul celor 13 ani de școală.

„Nu, copiii noștri nu au nevoie de 13 ani de studiu al Religiei. Au nevoie să învețe să scrie și să citească, să socotească și să nu plimbe, peste 20 de ani, moaște pe câmp ca soluție la încălzirea globală și la deșertificare”, a scris parlamentara.

În continuarea mesajului, Corina Atanasiu a susținut că școala trebuie să îi pregătească pe copii pentru o lume aflată în schimbare și a insistat asupra dezvoltării gândirii critice.

„Avem nevoie de niște viitori adulți cu minte flexibilă și conectată la realitatea lor. Nu știm cum va arăta regiunea noastră în 10 ani, nu știm cum va arăta piața muncii în 10 ani. Lucrul de care au cea mai puțină nevoie copiii noștri este să nu cerceteze, să nu verifice, să nu își dezvolte mintea și glanda criticii”, a mai scris deputata.

Mesajul s-a încheiat cu un apel direct adresat părinților: „Haideți, că ne-am prostit destul! Trebuie să ne oprim”.

Avocatul Adrian Cuculis a publicat, la rândul său, un mesaj în care a criticat-o dur pe Corina Atanasiu pentru poziția exprimată în privința orei de Religie.

„Sigur că vă sugerez să-i verificați profilul și să vedeți ce scrie și cu cât venin aruncă”, a scris avocatul.

Cuculis a susținut că poziția deputatei reprezintă, în opinia sa, „standardul USR pe zona de antihrist”, afirmând că a observat atitudini similare la mai mulți membri ai partidului.

Avocatul a criticat și modul în care parlamentara și-a exprimat opiniile despre credință.

„Pe lângă faptul că este o nesimțire ieșită din comun să-i spui cuiva în ce ar trebui să creadă sau nu, diferența față de mulți dintre voi este că eu am întâlnit-o pe ipochimena menționată mai sus în platourile de televiziune, iar agresivitatea ei lipsită de fundament m-a îngrozit”, a afirmat Cuculis.

Acesta a relatat că, cu puțin timp înainte, s-a întâlnit cu profesorul Hadar și a susținut că acesta a fost, la rândul său, „șocat” după întâlnirea cu deputata USR.

În mesajul său, Adrian Cuculis a făcut referire și la propria implicare în construirea unei biserici din Corbeanca.

„Eu, la rândul meu, știți foarte bine că am ctitorit o biserică în Corbeanca, care a ajuns, prin grija preotului Bogdan Marin, un loc de pelerinaj”, a scris avocatul.

Cuculis a susținut că nu poate uita faptul că membri USR din comuna respectivă și-ar fi dorit demolarea bisericii.

„Totuși, eu nu am cum să uit că USR-iștii din comună și-ar fi dorit să o dărâmăm”, a afirmat avocatul.

În finalul mesajului, Adrian Cuculis a susținut: „Lupta împotriva credinței creștin-ortodoxe pare un deziderat pentru USR”.