Mai multe obiecte metalice confecționate artizanal au fost găsite, în mod repetat, pe carosabilul Autostrăzii A2, iar unele dintre ele au provocat avarii unor autoturisme. Până în prezent nu au fost raportate accidente grave, însă reprezentanții CNAIR avertizează că astfel de obiecte pot provoca incidente serioase, mai ales la viteze de autostradă. Poliția a fost sesizată cu privire la situație.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a declarat că, în ultimele zile, echipele au descoperit din ce în ce mai frecvent astfel de dispozitive pe Autostrada A2.

Reprezentantul CNAIR a precizat că aspectul obiectelor ridică suspiciunea că acestea nu ar fi ajuns accidental pe carosabil.

„Până acum noi am anunțat Poliția, în ultimele zile am găsit din ce în ce mai des astfel de dispozitive. Nu aș putea spune că sunt căzute întâmplător din diverse autovehicule, pentru că ele, așa cum arată, sunt confecționate special pentru a aduce daune autovehiculelor”, a declarat Alin Șerbănescu.

Potrivit acestuia, situația a culminat cu un incident produs în urmă cu două zile, când pe podul de la kilometrul 134 a fost descoperită o platbandă fixată între rosturile podului. Pe aceasta erau sudate două astfel de dispozitive, iar obiectul a provocat avarii unor autoturisme.

Până în prezent, obiectele metalice au provocat avarii la anvelope și jante, fără ca incidentele raportate să se soldeze cu accidente grave.

Reprezentantul CNAIR a avertizat însă că situația se poate transforma într-un incident major dacă astfel de acțiuni continuă.

„Din fericire, până acum nu s-a produs niciun accident grav. Au fost afectate doar anvelopele și jantele mașinilor. Asta nu înseamnă că, dacă astfel de acțiuni iresponsabile vor continua, nu se va ajunge la situații grave”, a explicat Alin Șerbănescu.

Pericolul este cu atât mai mare pe autostradă, unde viteza legală poate ajunge la 130 de kilometri pe oră: „La viteza de 130 km/h, dacă faci explozie și ai mașină în dreapta sau stânga și acroșezi un alt autovehiculul, se poate ajunge la situații grave”.

Autoritățile au transmis informațiile către Poliție, însă până în prezent nu există informații că persoanele responsabile ar fi fost identificate.

Alin Șerbănescu a atras atenția asupra consecințelor pe care le-ar putea avea astfel de acțiuni, mai ales în perioada sezonului estival, când traficul către litoral este intens: „Noi am anunțat Poliția, nu știm să fi prins pe cineva până acum, dar chiar dacă nu i-a prins, cei care fac astfel de lucruri trebuie să se gândească la pagubele pe care le pot produce oamenilor”.

Acesta a avertizat că riscul este ridicat deoarece numeroase familii circulă în această perioadă spre mare, inclusiv cu copii și persoane vârstnice. „Mai ales că acum este sezon estival, oamenii merg la mare cu copii în mașină, cu bătrâni în mașină. Deci riscul este mare”, a spus Șerbănescu. Purtătorul de cuvânt al CNAIR a atras atenția și asupra posibilelor consecințe penale în cazul în care astfel de acțiuni ar provoca un accident grav.

„Trebuie să se gândească că pot intra și la răspundere penală, dacă se produce un accident grav, făptuitorul poate ajunge inclusiv la omor din culpă”, a declarat acesta.

Și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța a semnalat problema și a avertizat șoferii cu privire la obiectele metalice descoperite pe Autostrada A2.

Instituția a precizat că, în ultima perioadă, pe carosabil au fost identificate în mod repetat obiecte metalice confecționate artizanal. Acestea pot provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și chiar imobilizarea vehiculelor.

Potrivit DRDP Constanța, unele dintre obiecte ar putea proveni din încărcături care nu au fost asigurate corespunzător. Au fost constatate însă și situații în care obiectele ar fi fost aruncate deliberat pe carosabil.

„În ultima perioadă, pe Autostrada A2 au fost identificate, în mod repetat, pe partea carosabilă, obiecte metalice confecţionate artizanal. Acestea reprezintă un pericol pentru participanţii la trafic, putând provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc şi imobilizarea vehiculelor”, a transmis DRDP Constanța.