Care este viteza maximă permisă pe Autostrada Soarelui

În plin sezon estival, Autostrada Soarelui devine una dintre cele mai aglomerate șosele din România. Mii de români aleg această rută pentru a ajunge rapid spre stațiunile de pe litoral, iar una dintre întrebările frecvente ale șoferilor este legată de viteza maximă permisă. Chiar dacă pe autostradă sunt permise viteze mai ridicate față de alte tipuri de drumuri, șoferii trebuie să respecte prevederile Codului Rutier 2026.

Nerespectarea limitelor de viteză poate atrage amenzi, iar în cazurile mai grave poate duce inclusiv la suspendarea dreptului de a conduce.

Pe Autostrada A2, cunoscută drept Autostrada Soarelui, limita generală de viteză pentru autoturisme este de 130 km/h. Aceasta este viteza maximă permisă pe autostrăzile din România, cu excepția zonelor unde există restricții suplimentare.

Pentru anumite categorii de vehicule, limita este mai redusă. Autovehiculele de mare tonaj și cele destinate transportului de persoane au reguli diferite și nu pot circula cu aceeași viteză precum autoturismele.

Șoferii trebuie să fie atenți și la indicatoarele montate pe traseu, deoarece pe anumite porțiuni viteza maximă admisă poate fi redusă temporar sau permanent.

Chiar dacă limita generală este de 130 km/h, există sectoare unde șoferii trebuie să încetinească.

Un exemplu este zona podului de la Cernavodă, unde limita poate fi redusă la 100 km/h. De asemenea, în apropierea stației de taxare de la Fetești, viteza scade treptat, iar conducătorii auto trebuie să respecte restricțiile indicate, potrivit ProMotor.

Ignorarea acestor limite poate duce la sancțiuni mai mari, deoarece depășirea vitezei se calculează raportat la limita impusă pe sectorul respectiv.

Deși mulți șoferi consideră că există o „marjă de toleranță”, limita legală rămâne 130 km/h. Codul Rutier prevede sancțiuni pentru depășirea vitezei cu cel puțin 10 km/h.

Astfel, un șofer surprins de radar circulând cu 140 km/h pe un sector unde limita este de 130 km/h poate fi sancționat, deoarece depășirea ajunge la 10 km/h.

Această regulă nu înseamnă că șoferii au dreptul să circule peste limita legală. În cazul unui accident, viteza reală poate fi luată în calcul, inclusiv diferențele aparent mici peste limita permisă.

Sancțiunile sunt stabilite în funcție de cât de mult este depășită limita legală. Depășirile mai mici atrag puncte de amendă, însă vitezele foarte mari pot duce și la suspendarea dreptului de a conduce.

Cele mai dure sancțiuni sunt aplicate șoferilor care depășesc limita cu peste 50 km/h. În aceste cazuri, pe lângă amendă, permisul poate fi suspendat pentru mai multe luni.

Un șofer care circulă cu 140 km/h într-o zonă unde limita este redusă la 100 km/h sau 50 km/h riscă sancțiuni mult mai severe decât pe un sector unde limita generală este de 130 km/h.