Trei lucrări de artă realizate de Auguste Renoir, Paul Cézanne și Henri Matisse au fost găsite de autoritățile italiene la câteva luni după ce au fost furate din vila Fundației Magnani-Rocca, aflată în apropiere de Parma. Valoarea totală a operelor este estimată la aproximativ nouă milioane de euro, iar anchetatorii urmăresc un grup format din nouă cetățeni moldoveni, relatează Euronews.

Potrivit lui Andrea Pagliaro, șeful poliției din Parma, cinci dintre cei nouă suspecți sunt considerați implicați direct în comiterea jafului. Celelalte persoane sunt vizate în cadrul aceleiași anchete.

Operațiunea a fost extrem de rapidă. Conform imaginilor prezentate de polițiști, doi indivizi care purtau cagule și aveau lanterne frontale au intrat în clădire după ce au spart un geam. Odată ajunși în interior, aceștia s-au deplasat fără ezitare către sala în care se aflau expuse cele trei picturi.

Tablourile au fost desprinse de pe pereți și transportate până la fereastra prin care intratorii pătrunseseră în vilă. De acolo, operele au fost predate unei persoane care îi aștepta în exterior. Întreaga acțiune s-a încheiat în mai puțin de trei minute.

Printre lucrările dispărute s-a aflat „Fish” („Pești”), semnată de Renoir, cu o valoare estimată la aproximativ trei milioane de euro. Hoții au luat și „Still Life with Cherries” („Natură moartă cu cireșe”), pictura lui Cézanne evaluată la șase milioane de euro. Cea de-a treia operă, „Odalisque on the Terrace” („Odalisca pe terasă”), aparține lui Matisse și este estimată la aproximativ 20.000 de euro.

Poliția italiană a anunțat că toate cele trei tablouri au fost descoperite în locuința unuia dintre suspecți.

Vila Fundației Magnani-Rocca este situată la circa 20 de kilometri de Parma și adăpostește colecția adunată de istoricul și criticul de artă Luigi Magnani. Printre artiștii reprezentați în colecție se numără Albrecht Dürer, Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Francisco Goya și Claude Monet.

Cazul se înscrie într-un context european marcat de furturi spectaculoase de opere și obiecte de artă. În octombrie anul trecut, hoții au intrat ziua în Muzeul Luvru din Paris și au reușit să fugă în mai puțin de opt minute cu bijuterii evaluate la 88 de milioane de euro.