Republica Moldova. După Poliţie, violenţa domestică a ajuns şi în Procuratură. Şeful Serviciului informare și comunicare cu mass-media al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a primit interdicţie de a se apropia la o distanţă mai mică de 300 de metri de fosta soţie şi copilul care a rămas să locuiască cu mama după divorţul părinţilor.

Potrivit portalului Agora, instanța a dispus monitorizarea electronică, dar aceasta nu ar fi fost aplicată. Acest caz a şocat societatea din Chişinău, Emil Gaitur fiind cunoscut ca un bărbat educat şi cumsecade.

Emil Gaitur nu a răspuns la apeluri, făcând imposibilă obţinerea unei replici.

Judecătoria Chișinău a instituit restricțiile în privinţa lui Emil Gaitur la 5 august 2026. Portalul Agora susţine că măsurile au fost dispuse în favoarea copilului minor și prevăd, între altele, ca Gaitur să părăsească temporar locuința comună, să păstreze o distanță de cel puțin 300 de metri și să nu contacteze victima.

Judecătoria Chișinău a argumentat necesitatea prevenirii „pericolului asupra securității, sănătății și stării psiho-emoționale a copilului minor” și a considerat necesară aplicarea măsurilor de protecție.

Femeia a solicitat aplicarea măsurilor de protecție pentru 90 de zile. Instanța a admis parțial cererea și a stabilit termenul de o lună. Instanța a dispus și aplicarea obligatorie a monitorizării electronice, pentru o perioadă de o lună.

Cererea a fost depusă de fosta soție a lui Emil Gaitur, în interes propriu și al copilului minor.

În cererea adresată instanței, Elena Gaitur a descris mai multe comportamente pe care le-a considerat nepotrivite în raport cu copilul minor. În opinia semnatarei, comportamentul funcţionarului ar fi avut un impact negativ asupra stării emoționale a acestuia.

„În perioada recentă, asemenea cazuri se repetă mai des, consider că ele pot fi legate de divorțul din 3 iulie 2026 ca o anumită formă de dușmănie, protest, agresivitate. Nu este clar care este scopul. Însă consider că psihicul copilului minor are de suferit enorm în urma acestui comportament deviant”, a argumentat fosta soţie a funcţionarului.

Violenţa domestică este un fenomen răspândit în Republica Moldova. Iar o bună parte din societate consideră o normalitate ca soţul să bată soţia. Dacă anterior se considera că violenţa domestică este caracteristică familiilor vulnerabile, tiparele au fost depăşite.

Primăvara trecută, o educatoare din Hânceşti s-a aruncat în gol de pe un bloc din Chişinău. Femeia ar fi fost supusă violenţei fizice şi psihice de către soţul ei, vicepreşedinte al raionului Hânceşti.

Un alt caz care a zguduit societatea este cel din satul Măgdăceşti, unde un bărbat cu studii superioare în drept a împuşcat-o pe soţie, angajată la Fisc, apoi s-a sinucis. Familia avea o gospodărie de invidiat şi era respectată în societate.

Recent, o femeie a făcut declaraţii publice, în care l-a învinuit pe fostul soţ, un şef mare din Poliţie, de violenţă fizică.