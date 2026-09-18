Republica Moldova. O dronă rusească a explodat vineri dimineaţă lângă Chişinău, pe un câmp din comuna Coloniţa, suburbie a Capitalei.

Drona nu a fost detectată de radare. Iar poliţiştii, sesizaţi de mai mulţi locuitori din comunele Coloniţa şi Tohatin. Oamenii legii au depistat locul exploziei după mai multe ore de căutări. Iar la locul exploziei au fost găsite fragmente de dronă.

Este pentru prima dată când o dronă explodează atât de aproape de Capitală. Anterior fiind înregistrate explozii ale dronelor în alte raioane ale Republicii Moldova.

După opt ore de căutări, Poliţia a anunţat că a găsit locul unde a avut loc deflagraţia.

„În urma verificărilor efectuate la fața locului, au fost depistate și alte componente, inclusiv motorul, în raza de aproximativ 100 de metri de locul producerii deflagrației.

Serviciile specializate continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General de Poliţie.

Deflagraţia care s-a produs la ora patru dimineaţă a trezit mai mulţi locuitori din împrejurimi. Camerele de luat vederi au înregistrat mai întâi bubuitura, apoi s-a văzut şi o lumină puternică. „S-a luminat şi cerul”, spun oamenii din localitate.

„Cu referire la bubuitura care s-a auzit astă noapte în satul Colonița, toți locuitorii au auzit-o”, a declarat primăriţa din Coloniţa, Angela Zaporojan.

„În această dimineață, în jurul orei 04:20, prin intermediul Serviciului 112, Poliția a recepționat mai multe apeluri de la cetățeni care au comunicat despre auzirea unei bubuituri puternice în zona de sud-vest a satului Colonița, spre direcția Tohatin”, a anunţat Poliţia în dimineaţa de vineri.

La patru ani şi jumătate de la începutul invaziei ruseşti în Ucraina, Republica Moldova se află sub teroarea dronelor şi rachetelor ruiseşti, deşi nu este implicată oficial în război. Iar unele din aparatele zburătoare, purtătoare de moarte, ar fi direcţionate, potrivit preşedintei Maia Sandu, intenţionat în spaţiul aerian al Republicii Moldova.

În ultimul an, numărul dronelor şi rachetelor ruseşti, care survolează spaţiul aerian dintre Nistru şi Prut a crescut simţitor, odată cu intensificarea atacurilor aeriene ruseşti asupra Ucrainei.

Aproape că nu există zi ca dronele ruseşti să nu survoleze spaţiul aerian al Republicii Moldova. Iar preşedintel ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că avionul său a fost de două ori ţinta dronelor ruseşti pe teritoriul Republicii Moldova.

Majoritatea rachetelor şi dronelor căzute au fost descoperite în raioanele de est, în special în parte de sud. Majoritatea aparatelor de zbor fără pilot căzute au fost descoperite în regiunile de este ale Republicii Moldova. Totuşi, drone şi rămăşiţe de dronă au fost descoperite şi în unele raioane de lângă Prut, dar şi în centru. Inclusiv lângă Chişinău.

În luna mai a anului curent, o dronă rusească de model Shahed a traversat tot spaţiul Republicii Moldova de la Nord la Sud, „De parcă mergea la hram”, a comentat deputatul Renato Usatîi, vice-preşedintele Comisiei parlamentare pentru securitate.

Ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat de Ministerul de Externe aproape de fiecare dată când au fost descoperite drone şi rachete pe teritoriul Republicii Moldova.

Şi de fiecare dată a avut o atitudine batjocuritoare faţă de autorităţile moldoveneşti.

„Drona este, dar craterul - nu”, a comentat Oleg Ozerov incidentul cu drona căzută la Căușeni în luna iulie, după ce a primit nota de protest la sediul MAE.

„Drona este prea mică, nu putea să cadă, nici măcar nu a spart acoperișul casei. Nimic nu este dovedit”, a comendat Ozerov incidentul cu drona căzută toamna trecută în satul Cuhureştii de Sus.

În pofida atitudinii sfidătoare manifestată de Ozerov, autorităţile de la Chişinău nu se grăbesc să-l expulzeze pe Ozerov. Deşi au temeiul să o facă. Mai ales că că nu este acreditat la Chişinău.

„De la asta nu se va schimba politica Rusiei și nu se vor diminua riscurile pe care le reprezintă Rusia”, a comentat Maia Sandu.