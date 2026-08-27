Președintele României, Nicușor Dan, se află joi în Republica Moldova, unde participă la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Independenței, potrivit Administrației Prezidențiale.

Vizita include întâlniri cu președinta Maia Sandu, participarea la parada militară de la Chișinău și o reuniune trilaterală la care va lua parte și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, șeful statului român își începe agenda în municipiul Cahul. La ora 10.00, Nicușor Dan este programat să viziteze șantierul Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, iar o jumătate de oră mai târziu va merge la Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”.

În cursul după-amiezii, președintele României se va deplasa la Chișinău, unde, începând cu ora 14.35, va fi primit de Maia Sandu la Palatul Prezidențial. Cei doi șefi de stat vor avea atât o discuție tête-à-tête, cât și convorbiri oficiale.

La ora 16.45, Nicușor Dan și Maia Sandu vor participa la parada militară organizată în Piața Marii Adunări Naționale cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova.

Unul dintre principalele momente ale vizitei este programat pentru ora 18.45. Președinții României și Republicii Moldova se vor întâlni cu Volodimir Zelenski pentru o reuniune trilaterală, găzduită de Palatul Prezidențial din Chișinău. Cei trei lideri vor susține ulterior declarații comune de presă.

Agenda lui Nicușor Dan mai cuprinde o cină oferită de Maia Sandu la Reședința de Stat „Nicolae Iorga”, precum și participarea, alături de cei doi președinți, la concertul festiv dedicat Zilei Independenței, programat în Piața Marii Adunări Naționale.

Maia Sandu i-a invitat pe Nicușor Dan și Volodimir Zelenski la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Președinta de la Chișinău a invitat-o și pe Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, să efectueze o vizită în Republica Moldova pe 1 septembrie.