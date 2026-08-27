Politica

Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova de Ziua Independenței. Întâlnire trilaterală cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski

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Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova de Ziua Independenței. Întâlnire trilaterală cu Maia Sandu și Volodimir ZelenskiMaia Sandu şi Nicuşor Dan/ Sursa foto: Facebook/ Maia Sandu
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Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, se află joi în Republica Moldova, unde participă la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Independenței, potrivit Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan își începe vizita la Cahul

Vizita include întâlniri cu președinta Maia Sandu, participarea la parada militară de la Chișinău și o reuniune trilaterală la care va lua parte și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, șeful statului român își începe agenda în municipiul Cahul. La ora 10.00, Nicușor Dan este programat să viziteze șantierul Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, iar o jumătate de oră mai târziu va merge la Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”.

Nicușor Dan, alături de Maia Sandu și Volodimir Zelenski

În cursul după-amiezii, președintele României se va deplasa la Chișinău, unde, începând cu ora 14.35, va fi primit de Maia Sandu la Palatul Prezidențial. Cei doi șefi de stat vor avea atât o discuție tête-à-tête, cât și convorbiri oficiale.

La ora 16.45, Nicușor Dan și Maia Sandu vor participa la parada militară organizată în Piața Marii Adunări Naționale cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova.

Sursa foto: Facebook/Maia Sandu

Unul dintre principalele momente ale vizitei este programat pentru ora 18.45. Președinții României și Republicii Moldova se vor întâlni cu Volodimir Zelenski pentru o reuniune trilaterală, găzduită de Palatul Prezidențial din Chișinău. Cei trei lideri vor susține ulterior declarații comune de presă.

Mirabela Grădinaru merge la Chișinău pe 1 septembrie

Agenda lui Nicușor Dan mai cuprinde o cină oferită de Maia Sandu la Reședința de Stat „Nicolae Iorga”, precum și participarea, alături de cei doi președinți, la concertul festiv dedicat Zilei Independenței, programat în Piața Marii Adunări Naționale.

Maia Sandu i-a invitat pe Nicușor Dan și Volodimir Zelenski la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Președinta de la Chișinău a invitat-o și pe Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, să efectueze o vizită în Republica Moldova pe 1 septembrie.

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