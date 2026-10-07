Un zbor neautorizat a fost detectat miercuri dimineață, 7 octombrie, în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, potrivit TV8 Moldova.

Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale a monitorizat aparatul, care a intrat în spațiul aerian național la ora 08:43 și l-a părăsit un minut mai târziu, îndreptându-se spre localitatea Limanske din Ucraina.

Incidentul a fost anunțat de Ministerul Apărării de la Chișinău. Autoritățile moldovene au precizat că monitorizarea spațiului aerian continuă în coordonare cu instituțiile competente și cu partenerii, pe fondul intensificării atacurilor aeriene din Ucraina și al riscului ca obiecte zburătoare să ajungă accidental sau ca urmare a traiectoriei operațiunilor militare în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Potrivit informațiilor transmise de Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale, zborul neautorizat a fost înregistrat la ora 08:43. La 08:44, aparatul a părăsit spațiul aerian național în direcția localității Limanske, din regiunea Odesa, Ucraina.

Autoritățile nu au oferit, în informarea citată, detalii suplimentare privind tipul aparatului sau natura exactă a obiectului aerian. Ministerul Apărării a subliniat însă că Serviciul Operații Aeriene continuă supravegherea spațiului aerian al țării.

Incidentul are loc într-o perioadă în care Republica Moldova a raportat în mod repetat survolări neautorizate, în special în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Datele prezentate de Ministerul Apărării al Republicii Moldova la 24 septembrie arată o creștere semnificativă a incidentelor de acest tip. În perioada 2022–2026, spațiul aerian moldovean fusese încălcat în 81 de cazuri, fiind implicate drone și rachete de producție rusească și iraniană, inclusiv drone-momeală.

Pentru anul 2026, până la 24 septembrie, autoritățile înregistraseră 44 de cazuri. Dintre acestea, 45 de incidente din perioada analizată au fost asociate cu drone, 12 cu drone-momeală și șase cu rachete, în timp ce în alte 17 situații au fost identificate fragmente de drone sau rachete.

Ministerul Apărării precizează că peste 50 de survolări ilegale nu au avut impact la sol, în timp ce 13 cazuri au fost urmate de explozii. În mai mult de 10 situații, spațiul aerian a trebuit să fie închis din cauza riscului pentru aviația civilă.

Potrivit evaluării oficiale, obiectele zburătoare neautorizate au traversat practic toate regiunile Republicii Moldova, însă cea mai mare concentrație de incidente a fost raportată în localitățile și raioanele aflate în apropierea frontierei cu Ucraina.

Printre zonele menționate de Ministerul Apărării se află Găgăuzia, raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, dar și mai multe localități din nordul și estul țării.

Autoritățile au explicat anterior că unele obiecte aeriene de proveniență militară pot fi dificil de detectat și urmărit atunci când zboară la anumite altitudini, care nu permit sistemelor de supraveghere să le identifice în timp util.

Noul incident de miercuri se înscrie într-o serie de survolări neautorizate raportate de autoritățile moldovene în ultimele săptămâni. Pe 3 octombrie, de exemplu, Armata Națională anunța că sistemele sale de supraveghere detectaseră șase zboruri neautorizate într-o singură zi, dintre care cinci aparate fără pilot și un alt obiect aerian.

În cazul din 7 octombrie, autoritățile nu au anunțat victime sau pagube și nu au indicat că aparatul ar fi produs un impact la sol în Republica Moldova.