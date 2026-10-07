Republica Moldova. Iurie Radulov, alias „Babior”, unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai lumii interlope din Republica Moldova, a fost reținut în Turcia. Condamnat la detenție pe viață pentru 10 crime la comandă și 11 tentative de omor, acesta urmează să fie extrădat în Republica Moldova.

Informația a fost confirmată în seara zilei de 6 octombrie de Inspectoratul General al Poliției. Reținerea a avut loc în urma măsurilor întreprinse prin Biroul Central Național INTERPOL.

În urma perchezițiilor efectuate la locuința în care se afla Radulov, anchetatorii ar fi depistat mai multe telefoane mobile. Acestea ar fi fost folosite pentru comunicarea cu alte persoane din gruparea infracțională.Autoritățile turce au început să verifice conexiunile și activitatea rețelei, iar investigațiile urmează să continue.

Presa turcă scrie că operațiunile structurilor specializate în combaterea criminalității organizate vor continua și în perioada următoare.

Poliția Națională a fost informată de autoritățile turce despre reținerea lui Radulov. Acum urmează procedurile pentru readucerea acestuia în Republica Moldova.

„În continuare, urmează să fie inițiată procedura de extrădare a acestuia în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile legale și prin canalele de cooperare judiciare internaționale”, precizează IGP.

Radulov a părăsit Republica Moldova pe 16 martie 2025. El fusese eliberat condiționat din penitenciar după modificarea Legii amnistiei.

Eliberarea lui Radulov a provocat un scandal de amploare. Modificările legislative au permis eliberarea condiționată a unor persoane condamnate la detenție pe viață.

Inițiativa a fost asociată cu fosta deputată PAS Olesea Stamate. După izbucnirea scandalului, aceasta a fost exclusă din partid. Stamate a respins acuzațiile care i-au fost aduse.

După eliberare, Radulov a părăsit țara și a fost de negăsit până la reținerea sa în Turcia.

Radulov a devenit cunoscut în lumea interlopă încă din anii ’90. El a fost asociat cu una dintre cele mai violente grupări criminale din Republica Moldova.

Potrivit informațiilor prezentate anterior de presa de la Chișinău, gruparea era implicată în asasinate la comandă. Printre victime s-ar fi numărat oameni de afaceri și lideri ai lumii interlope.

Investigațiile desfășurate în anii 2000 au stabilit că membrii grupării au fost implicați în patru asasinate și șase tentative de omor comise în regiunea transnistreană.

Radulov și alți membri ai grupării au fugit atunci din Republica Moldova și au fost dați în urmărire internațională. Ulterior, „Babior” a fost reținut în Bulgaria și predat autorităților de la Chișinău.

În urma procesului, acesta a fost condamnat la detenție pe viață pentru 10 omoruri și 11 tentative de omor.

Numele lui Radulov a apărut și în dosare și investigații privind activitatea unor grupări criminale din România.

Potrivit relatărilor din presa română, acesta ar fi avut un rol în formarea unei grupări criminale la începutul anilor ’90. Ulterior, gruparea a fost destructurată, iar mai mulți membri au ajuns în fața justiției.