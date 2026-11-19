Șoferii care depășesc un alt vehicul trebuie să respecte limita maximă de viteză chiar și pe durata manevrei, iar încălcarea acestei reguli poate atrage amenzi și suspendarea permisului. Codul Rutier nu prevede o derogare care să permită accelerarea peste viteza legală pentru a reveni mai repede pe banda de circulație.

Ideea că un conducător auto poate depăși temporar limita de viteză pentru a reduce timpul petrecut pe contrasens este greșită. Potrivit legislației rutiere din România, obligația de a respecta regimul legal de viteză se menține indiferent de manevra efectuată.

Regula este prevăzută la articolul 48 din OUG nr. 195/2002, care stabilește că șoferii trebuie să respecte regimul legal de viteză și să o adapteze în funcție de condițiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în siguranță.

Articolul 45 reglementează manevra de depășire. Conducătorul auto trebuie să se asigure că poate efectua manevra fără să pună în pericol traficul din sens opus și că are suficient spațiu pentru a reveni pe banda inițială.

Prin urmare, dacă un șofer estimează că nu poate depăși un vehicul fără să depășească viteza maximă admisă, trebuie să renunțe la manevră. Faptul că circulă temporar pe sensul opus nu îi oferă un drept suplimentar de accelerare.

Depășirea limitei legale în timpul unei depășiri este sancționată potrivit acelorași prevederi care se aplică oricărei încălcări a regimului de viteză. Sancțiunea depinde de numărul de kilometri pe oră cu care este depășită limita și de modul în care abaterea este constatată.

Potrivit Codului Rutier, pragurile de viteză suplimentară atrag următoarele puncte de penalizare:

10-20 km/h peste limita legală: 2 puncte de penalizare;

21-30 km/h: 3 puncte de penalizare;

31-40 km/h: 4 puncte de penalizare;

41-50 km/h: 6 puncte de penalizare.

Aceste sancțiuni se aplică indiferent dacă viteza excesivă a fost înregistrată în timpul unei depășiri sau în timpul deplasării obișnuite.

Pentru depășirea limitei cu 51-70 km/h, legea prevede suspendarea permisului pentru 90 de zile. Dacă viteza legală este depășită cu mai mult de 70 km/h, perioada de suspendare crește la 120 de zile. În ambele situații se aplică și amenda din clasa a IV-a de sancțiuni.

Pentru șoferii cu permis categoria B, limitele generale prevăzute de legislație sunt:

50 km/h în localități, cu excepția sectoarelor unde sunt stabilite alte limite prin indicatoare;

130 km/h pe autostrăzi;

120 km/h pe drumurile expres;

100 km/h pe drumurile naționale europene (E);

90 km/h pe celelalte categorii de drumuri din afara localităților.

Aceste limite pot fi reduse prin indicatoare rutiere. Șoferii trebuie să respecte întotdeauna limita aplicabilă sectorului pe care circulă.

O depășire trebuie începută numai atunci când conducătorul auto are vizibilitate suficientă, spațiu pentru efectuarea manevrei și posibilitatea de a reveni în siguranță pe banda inițială.

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier stabilește și obligația de a păstra o distanță laterală suficientă față de vehiculul depășit, precum și de a semnaliza revenirea pe banda de circulație.

Dacă traficul din sens opus, lungimea vehiculului din față sau condițiile de drum nu permit finalizarea manevrei în limitele legale, șoferul trebuie să aștepte o altă oportunitate.