O provocare atribuită platformei TikTok îi determină pe mai mulți copii din Galați să simuleze traversări bruște pe trecerile de pietoni, chiar în momentul în care mașinile se apropie. Imaginile surprinse în trafic pe 15 noiembrie 2026 arată cum minorii încearcă să testeze reflexele șoferilor, prin gesturi care pot provoca accidente grave.

Comportamentul a fost observat într-una dintre cele mai circulate zone ale orașului. Copiii așteaptă la semafor, apoi se prefac că pornesc în fugă pe trecerea de pietoni, deși autoturismele au verde. Șoferii sunt astfel puși în situația de a reacționa rapid pentru a evita o posibilă coliziune.

Potrivit imaginilor prezentate în reportajul Observator News, mai mulți copii simulează intenția de a traversa în fugă, în apropierea unor autoturisme aflate în mișcare. Gesturile lor îi pot determina pe conducătorii auto să frâneze brusc sau să încerce să evite pietonii prin schimbarea direcției de mers.

Fenomenul nu este lipsit de consecințe pentru ceilalți participanți la trafic. O reacție neașteptată poate duce la pierderea controlului asupra mașinii sau la producerea unui accident în care să fie implicate și alte vehicule.

Șoferii din Galați spun că au întâlnit astfel de situații și în alte zone ale orașului, inclusiv pe strada Tecuci. Unii dintre ei susțin că reduc viteza în apropierea trecerilor de pietoni, chiar dacă semaforul le permite să continue deplasarea.

Ciprian Sava, instructor auto, a atras atenția asupra riscurilor acestui comportament și a explicat că șoferii trebuie să conducă preventiv, inclusiv atunci când au prioritate.

„Pentru copii e joacă, dar pentru șoferi e foarte periculos. Noi trebuie să conducem preventiv. Ne apropiem de trecerea de pietoni, chiar dacă avem verde și pietonii stau cuminți acolo trebuie să mai reducem viteza și să-i ținem sub observație”, a explicat instructorul auto.

Recomandarea este ca șoferii să adapteze viteza atunci când se apropie de trecerile de pietoni și să urmărească atent comportamentul persoanelor aflate pe marginea drumului.

În cazul copiilor, riscul este amplificat de faptul că aceștia pot aprecia greșit distanța până la un autoturism și timpul de care are nevoie un conducător auto pentru a opri.

Implicarea părinților este un alt aspect semnalat în reportaj. Adulții sunt sfătuiți să fie mai atenți la provocările pe care copiii le urmăresc pe TikTok și pe alte platforme sociale.

Supravegherea activității online și discuțiile despre consecințele unor astfel de gesturi pot contribui la prevenirea comportamentelor riscante. Copiii trebuie să înțeleagă că o provocare filmată pentru rețelele sociale poate avea urmări în lumea reală, chiar dacă participanții consideră acțiunea o simplă distracție.

Provocările virale au mai generat situații periculoase în rândul minorilor. În urmă cu aproximativ doi ani, zeci de copii au ajuns la spital cu fracturi și entorse după ce au încercat să reproducă o provocare inspirată de personajul Superman, care presupunea sărituri de la înălțime.

Cazurile de acest fel readuc în atenție riscurile asociate imitării unor comportamente promovate pe internet, fără evaluarea consecințelor.