Tot mai multe companii folosesc sisteme bazate pe inteligență artificială pentru a urmări activitatea angajaților și pentru a evalua modul în care aceștia își îndeplinesc sarcinile. Tehnologia poate analiza inclusiv conversațiile telefonice cu clienții, poate acorda punctaje și poate identifica anumite comportamente ale salariaților. Un exemplu este grupul britanic Co-op, care desfășoară activități în domeniul comerțului alimentar, dar oferă și servicii funerare, de asigurări și juridice, potrivit The Guardian.

Compania a introdus un sistem automatizat prin care sunt înregistrate și analizate apelurile telefonice purtate de unii angajați cu persoanele care solicită informații despre succesiuni, testamente și moșteniri.

După fiecare conversație, programul analizează conținutul apelului și atribuie un scor angajatului. Astfel, activitatea salariaților este evaluată inclusiv prin intermediul interacțiunilor cu clienții.

Unul dintre angajații Co-op a povestit că această tehnologie îi creează permanent sentimentul că este supravegheat și a descris sistemul drept „opresiv și distopic”.

Conducerea companiei a respins criticile și a transmis că personalul care oferă consultanță juridică este implicat în activitatea profesională. Nemulțumirile angajaților sunt legate și de faptul că modificările aparent nesemnificative ale comportamentului pot influența rezultatele evaluărilor profesionale.

Supravegherea salariaților prin intermediul tehnologiei a ajuns și în atenția autorităților americane. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a promulgat recent mai multe legi care interzic anumite practici de monitorizare la locul de muncă.

Noile prevederi vizează inclusiv sistemele care urmăresc deplasările angajaților și înregistrează timpul petrecut în anumite spații, printre care și toaletele.

Co-op nu este singura companie în care utilizarea tehnologiilor de monitorizare a provocat nemulțumiri.

Anul trecut, angajații din depozitele Amazon au criticat sistemele prin care erau urmărite pauzele petrecute la toaletă.

De asemenea, asistente medicale de la Kaiser Permanente, un lanț de spitale din California, au susținut că programele automate folosite de angajator le analizează inclusiv tonul vocii în timpul discuțiilor cu pacienții.