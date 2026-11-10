Inteligența artificială ar putea schimba radical piața muncii, iar efectele nu se vor limita la câteva domenii tehnologice. Angajații din contabilitate, resurse umane, marketing, finanțe și alte sectoare în care activitatea se desfășoară în principal la calculator ar putea fi afectați de automatizarea tot mai multor procese. Bogdan Tudor, președintele Startech Team, a vorbit despre această transformare într-o discuție cu Radu Preda, moderatorul emisiunii „Picătura de Business”.

Specialistul susține că firmele au obligația morală de a le comunica angajaților ce schimbări urmează și de a pregăti soluții pentru cei ale căror atribuții vor fi preluate de tehnologie.

Adoptarea accelerată a instrumentelor AI a generat îngrijorare în rândul angajaților, în special în companiile care urmăresc automatizarea unor activități desfășurate până acum de oameni.

Radu Preda a adus în discuție tensiunile apărute în organizații, unde unii angajați se tem că își vor pierde locurile de muncă și pot ajunge chiar să saboteze proiectele de implementare a inteligenței artificiale.

Bogdan Tudor consideră că temerile sunt justificate și că firmele nu ar trebui să prezinte această transformare exclusiv ca pe o oportunitate de creștere a productivității.

„Ideea că modelele AI vor face lucruri e clară și concretă. Narativul că cine folosește AI va fi favorizat față de cei care nu folosesc și asta e tot nu ține apă. Oamenii vor fi afectați direct”, a afirmat specialistul.

Acesta a explicat că firma sa a decis să nu mai participe la proiecte de implementare a inteligenței artificiale dacă organizațiile respective nu prezintă de la început impactul asupra angajaților.

„Eu cred că noi avem o datorie față de oamenii cu care am făcut treabă. Indiferent că suntem o companie sau suntem o societate în întregime. Nu putem să închidem ochii și să vindem niște iluzii deșarte”, a declarat Bogdan Tudor.

Potrivit specialistului, succesul unui proiect de automatizare nu depinde doar de performanța tehnologiei, ci și de felul în care organizația își pregătește oamenii.

Angajații trebuie informați direct despre schimbările care urmează, iar managementul trebuie să identifice din timp soluții pentru persoanele ale căror atribuții vor fi preluate de sisteme automatizate.

Bogdan Tudor a explicat că există și o componentă practică a acestei probleme. Angajații care se simt amenințați pot ajunge să se opună implementării, ceea ce poate compromite întregul proiect.

„În momentul în care tu te aștepți ca oamenii să te primească cu brațele deschise, că tu urmează să le afectezi jobul și să fie, între ghilimele, dați afară, concediați, dacă tu ai așteptarea asta, ori ești nebun, ori ești de pe altă planetă”, a spus acesta.

Specialistul a mai vorbit despre rolul conducerii și despre necesitatea ca procesele interne să fie suficient de bine organizate înainte ca un agent AI să preia anumite sarcini.

Bogdan Tudor consideră că adaptarea la noile tehnologii va deveni esențială pentru păstrarea competitivității profesionale.

Acesta a dat exemplul programatorilor, unde diferența nu va mai fi făcută doar de capacitatea de a scrie cod, ci și de abilitatea de a folosi inteligent mai multe modele de inteligență artificială.

Un specialist care știe să împartă sarcinile, să aleagă modelul potrivit și să verifice rezultatele va putea deveni mult mai productiv decât unul care refuză să utilizeze aceste instrumente.

„Cine credeți că vor rămâne? Cei care scriu cod cu AI și sunt de 10 ori mai productivi? Sau cei care spun: nu, eu toată viața m-am dus la tastatură și am scris cod și eu vreau să rămân așa și AI-ul nu e bun? Cei care folosesc agenții AI”, a afirmat Bogdan Tudor.

Acesta susține că aceeași transformare va avea loc în contabilitate, domeniul financiar, resurse umane și activitățile operaționale.

În opinia sa, oamenii care învață să folosească tehnologia vor fi mai apreciați și vor avea oportunități profesionale mai bune.

Dincolo de adaptarea individuală, Radu Preda a atras atenția asupra unei probleme mult mai ample: ce se va întâmpla cu milioanele de oameni ale căror meserii ar putea dispărea?

Moderatorul emisiunii a subliniat că soluțiile temporare, precum programele de plecări voluntare și compensațiile financiare, nu rezolvă problema pe termen lung.

„Ce vom face la nivel de umanitate cu toți acești oameni de care nu va mai fi nevoie?”, a întrebat Radu Preda.

Bogdan Tudor a recunoscut că, la nivel declarativ, există preocupări pentru această transformare, însă nu consideră că societatea are încă soluții concrete pentru amploarea schimbărilor care urmează.

Acesta a vorbit despre cei aproximativ patru miliarde de oameni care lucrează în domenii bazate pe cunoștințe și activități intelectuale, categorie profesională care ar putea resimți puternic efectele automatizării.

Discuția a ajuns și la posibilitatea ca beneficiile economice generate de inteligența artificială să fie redistribuite în societate, astfel încât oamenii să își poată asigura un nivel de trai decent chiar dacă nu mai găsesc un loc de muncă tradițional.

Radu Preda a adus în discuție ideea unor venituri distribuite sub forma unor dividende, provenite din câștigurile suplimentare obținute prin automatizare.

Bogdan Tudor nu consideră această perspectivă o simplă utopie. El susține că societatea a ajuns deja într-un punct în care poate asigura o mare parte dintre nevoile de bază ale oamenilor, iar inteligența artificială și robotica ar putea accelera această transformare.

Specialistul a vorbit despre posibilitatea automatizării unor întregi lanțuri de producție, de la extracția materiilor prime până la transport, prelucrare, asamblare și livrare.

Într-un asemenea scenariu, costurile produselor ar putea scădea considerabil, iar oamenii ar putea beneficia de bunuri și servicii la prețuri mai mici.

Chiar dacă perspectiva pe termen lung ar putea aduce beneficii societății, specialistul avertizează că perioada de tranziție va fi dificilă pentru numeroși angajați.

El consideră că oamenii nu trebuie să rămână pasivi în fața schimbărilor și că învățarea modului de lucru cu agenții AI poate face diferența în următorii ani.

„Dacă stăm pasivi și așteptăm să se întâmple lucrurile, o să avem, probabil, de suferit. Dacă participăm activ la schimbarea asta și ne pregătim și învățăm să lucrăm împreună cu forma asta de inteligență, o să avem de câștigat, cel puțin pe termen scurt, până când societatea se va recalibra”, a concluzionat Bogdan Tudor.