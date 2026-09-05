Inteligența artificială preia tot mai multe sarcini care până recent erau realizate exclusiv de oameni, iar efectele se văd deja în numeroase domenii. Specialiștii avertizează însă că nu toate profesiile sunt la fel de expuse automatizării, iar meseriile bazate pe empatie, creativitate, contact uman și rezolvarea unor situații complexe au șanse mai mari să reziste transformărilor aduse de AI, potrivit DPA.

Piața muncii trece printr-o transformare rapidă, pe măsură ce tehnologia este introdusă în tot mai multe activități. Casele de marcat cu autoservire au redus deja necesarul de casieri, iar instrumentele bazate pe inteligența artificială pot prelua inclusiv o parte dintre sarcinile editorilor, notează DPA.

Pentru angajați și pentru cei care își aleg acum o profesie, devine astfel tot mai greu de anticipat ce meserii vor rămâne stabile pe parcursul următoarelor decenii. Tobias Maier, reprezentant al Institutului Federal German pentru Educație și Formare Profesională, BIBB, avertizează că nicio profesie nu poate fi considerată complet protejată de schimbările tehnologice.

„Cu orice loc de muncă, este incert dacă acesta va mai exista peste 40 de ani cu același profil profesional pe care îl are astăzi”, spune Maier, potrivit DPA.

Britta Matthes, reprezentantă a Institutului pentru Cercetarea Ocupării Forței de Muncă din Germania, susține la rândul său că angajații trebuie să fie pregătiți să se adapteze permanent la schimbările de pe piață, inclusiv la cele produse de inteligența artificială.

Potrivit celor doi specialiști, există câteva caracteristici care fac anumite profesii mai rezistente în fața automatizării.

Una dintre acestea este faptul că meseria răspunde unei nevoi sociale de bază. Maier indică domeniul medical drept exemplu, pentru că nevoia de specialiști bine pregătiți va continua să existe chiar și pe măsură ce inteligența artificială este folosită tot mai mult în sistemele de sănătate.

Un alt avantaj important îl reprezintă abilitățile sociale. Empatia și inteligența emoțională sunt necesare în domenii precum îngrijirea persoanelor, educația sau resursele umane și nu pot fi reproduse integral de un sistem automatizat.

Creativitatea rămâne, de asemenea, o abilitate importantă. Matthes arată că aceasta este esențială atât pentru apariția unor idei noi, cât și pentru obținerea unui avantaj competitiv.

Mai rezistente în fața inteligenței artificiale sunt și profesiile în care apar frecvent situații neprevăzute și probleme care trebuie rezolvate direct la fața locului.

Maier oferă exemplul electricienilor care realizează instalații și trebuie să găsească soluții atunci când apar probleme care nu pot fi anticipate în totalitate.

Inteligența artificială poate fi folosită inclusiv în astfel de situații, însă rolul său poate rămâne acela de instrument de sprijin pentru specialist, fără să elimine nevoia de intervenție umană.

„Instrumentele AI îi pot ajuta să găsească soluția la o problemă complexă de cablare”, explică Matthes, potrivit DPA.

Specialiștii indică mai multe meserii care, în prezent, sunt considerate mai puțin susceptibile să dispară din cauza automatizării și a dezvoltării inteligenței artificiale. Printre acestea se află antreprenorii de pompe funebre, medicii, terapeuții în sănătate mintală, inginerii de mediu și asistenții sociali.

Mai rezistente sunt considerate și meseriile în care contactul direct cu clientul și empatia au o importanță ridicată, cum sunt cele de pantofar ortoped, coafor sau cosmetician.

Acest lucru nu înseamnă însă că respectivele profesii nu vor fi schimbate de tehnologie. Inteligența artificială poate fi introdusă și în activități în care omul rămâne indispensabil, preluând unele sarcini sau ajutând specialiștii să lucreze mai eficient.

Transformarea produsă de tehnologie poate fi observată inclusiv în domenii care par, la prima vedere, greu de automatizat. În brutării, de exemplu, există deja utilaje inteligente care folosesc camere 3D și inteligența artificială pentru a măsura în timp real volumul aluatului și pentru a stabili momentul optim în care acesta trebuie lăsat la dospit.

Roboții pot prelua și alte etape ale producției, cum ar fi modelarea covrigilor sau a altor produse, după care le pot introduce în cuptoare.

Exemplul arată că inteligența artificială nu trebuie să ducă obligatoriu la dispariția unei profesii pentru a-i modifica modul de lucru. Automatizarea poate prelua doar o parte dintre activități, în timp ce alte sarcini rămân în responsabilitatea angajaților.

Specialiștii atrag atenția că, într-o piață a muncii aflată într-o schimbare permanentă, nu există o meserie care să ofere certitudinea că va avea aceeași formă pe parcursul întregii vieți profesionale.

Dezvoltarea inteligenței artificiale poate modifica atât profesiile considerate vulnerabile, cât și domeniile care astăzi par mai protejate de automatizare.

Din acest motiv, formarea profesională nu ar trebui să se încheie odată cu terminarea studiilor sau cu obținerea unei calificări. Specialiștii recomandă continuarea procesului de învățare și acumularea unor competențe noi, în funcție de interesele fiecărei persoane și de modul în care evoluează profesia aleasă.