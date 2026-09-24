Românii care își caută un loc de muncă în străinătate au la dispoziție 100 de posturi oferite de angajatori din șapte țări europene prin intermediul EURES România. Cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Norvegia, Cehia și Olanda, pentru domenii precum prelucrarea somonului, producție, mecanică, agricultură și mentenanță.

Oferta cuprinde 45 de posturi în Norvegia, pentru lucrători în producție, în special pentru prelucrarea somonului.

În Republica Cehă sunt disponibile 20 de locuri de muncă pentru operatori și operatoare pe linia de producție, respectiv muncitori și muncitoare la asamblarea echipamentelor mecanice.

Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi, pentru mecanici de camioane și inspectori veterinari.

În Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru lucrători ajutori în podgorie.

Danemarca are patru posturi vacante, pentru mecanici de atelier și zidari, iar Franța oferă alte patru locuri de muncă pentru lucrători agricoli în livezi.

Un singur post este disponibil în Spania, pentru un manager de mentenanță.

Contractele de muncă pot fi sezoniere sau pot avea durată nedeterminată, în funcție de oferta angajatorului.

Pentru ocuparea posturilor sunt solicitate experiență și/sau calificare în domeniul pentru care se face angajarea. Candidații trebuie, de asemenea, să aibă cunoștințe de bază sau bune de limba țării în care vor lucra ori de limba engleză, în funcție de cerințele postului.

Persoanele cu domiciliul în București pot obține informații despre locurile de muncă disponibile la sediul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București, din strada Spătarul Preda nr. 12, corp clădire C, etaj 1, Compartiment EURES, sector 5.

Detaliile ofertelor pot fi consultate și pe site-ul EURES național, în secțiunea dedicată locurilor de muncă disponibile în străinătate.