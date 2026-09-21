Unde sunt cele mai mari salarii din România în 2026. Bucureștiul conduce clasamentul salariilor din România în 2026, cu un venit net mediu de 7.073 de lei, cu 46% peste media națională, în timp ce IT-ul rămâne domeniul cu cele mai mari venituri, potrivit primei ediții a Barometrului Salariilor din România, realizat de International Work Finder. Studiul arată însă și o diferență tot mai mare între așteptările candidaților și sumele pe care companiile sunt dispuse să le ofere.

Barometrul analizează 246 de roluri din 11 sectoare economice și 42 de unități administrative și scoate în evidență diferențe importante atât între domenii, cât și între regiunile țării.

Capitala se detașează de restul țării în ceea ce privește veniturile medii. Salariul net mediu din București ajunge la 7.073 de lei, față de media de 4.839 de lei calculată pentru cele 42 de unități administrative incluse în analiză. Diferența este de 46%. După București urmează Cluj, unde salariul mediu net este de 6.633 de lei, cu 37% peste media națională.

Timiș se situează pe poziția următoare, cu 6.192 de lei și un avans de 28% față de media calculată la nivelul țării.

La polul opus se află Hunedoara, unde salariul mediu net este de 4.108 lei.

„Piaţa muncii din România devine tot mai polarizată. Pentru companiile care nu pot concura cu salariile din Bucureşti sau Cluj, soluţia nu este întotdeauna majorarea bugetelor, ci dezvoltarea unor strategii de recrutare adaptate specificului fiecărei regiuni şi, acolo unde este necesar, accesarea unor noi surse de talent, inclusiv din afara României”, spune Georgiana Brudaru.

Diferențele sunt importante și atunci când veniturile sunt analizate în funcție de domeniul de activitate. IT-ul rămâne sectorul cu cele mai ridicate salarii dintre cele incluse în studiu, cu o mediană netă de 11.750 de lei pe lună.

Nivelul depășește de peste două ori media națională. Sectorul juridic și industria farmaceutică urmează în clasament, fiecare cu venituri medii de 11.000 de lei. În vânzări, valoarea ajunge la 10.750 de lei.

La capătul opus se află retailul, unde media netă este de 4.700 de lei pe lună, cea mai redusă dintre domeniile analizate.

Unde sunt cele mai mari salarii din România în 2026. Cea mai bine plătită poziție dintre cele incluse în Barometrul Salariilor din România 2026 este cea de Director Medical. Venitul net mediu pentru acest rol ajunge la 28.000 de lei lunar.

Diferența față de anumite poziții de intrare în grila salarială este de aproape zece ori.

Nivelul salariilor pentru pozițiile foarte specializate este influențat și de numărul redus de profesioniști disponibili pe piață.

„Astăzi, salariul nu mai reflectă doar responsabilitatea unui rol, ci şi cât de dificil este să găseşti persoana potrivită. Pentru poziţii precum CISO, Enterprise Architect sau specialişti senior din industria farmaceutică, numărul candidaţilor relevanţi la nivel naţional se măsoară în zeci, nu în sute, iar acest lucru se vede direct în nivelul pachetelor salariale”, a declarat Georgiana Brudaru, Head of Recruitment, International Work Finder.

O altă diferență importantă identificată de studiu apare între salariile solicitate de candidați și bugetele angajatorilor. În medie, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cer un salariu net de aproximativ 7.000 de lei. Companiile oferă însă în jur de 5.400 de lei. Diferența ajunge astfel la aproape 30%.

În anumite domenii, decalajul este și mai mare. În ingineria energetică, diferența dintre așteptările candidaților și ofertele angajatorilor ajunge la 42%. În banking și real estate, aceasta este de aproximativ 40%.

Studiul arată că, spre deosebire de alte perioade economice, diferența dintre cererea candidaților și ofertele companiilor nu se reduce, ci continuă să rămână ridicată.

Deși salariile diferă puternic între domenii și regiuni, România continuă să fie una dintre piețele cu un cost redus al forței de muncă la nivel european. Costul orar este de 13,6 euro, în timp ce media Uniunii Europene ajunge la 34,9 euro. România se situează astfel la aproximativ 39% din media UE.

„România rămâne una dintre cele mai accesibile pieţe ale muncii din Uniunea Europeană. Cu un cost orar al forţei de muncă de 13,6 euro, România se situează la aproximativ 39% din media Uniunii Europene, de 34,9 euro/oră. Ţara rămâne una dintre cele mai competitive destinaţii pentru investiţii din perspectiva costului muncii, însă avantajul începe să se reducă, pe fondul creşterii accelerate a salariilor şi al deficitului de personal calificat. În ultimul an, costul orar al muncii a crescut cu 10,6%, unul dintre cele mai ridicate ritmuri din afara zonei euro”, se precizează în raportul realizat de International Work Finder.

Creșterea costului muncii a fost de 10,6% în ultimul an, unul dintre cele mai ridicate ritmuri înregistrate în afara zonei euro.

Astfel, avantajul României din perspectiva costurilor salariale rămâne important, dar diferența față de restul Uniunii Europene începe să se reducă.

Barometrul arată și că majorarea nominală a salariilor nu s-a tradus într-o creștere similară a puterii de cumpărare. Salariile nominale au avansat cu 4,8% în 2025.

În același timp, inflația a ajuns la 9,7%.

În aceste condiții, creșterea veniturilor a fost aproape integral anulată de majorarea prețurilor, iar salariul real al angajaților s-a redus cu aproximativ 4,5%.

Diferențele salariale dintre regiuni și decalajul dintre așteptările candidaților și ofertele angajatorilor rămân, astfel, două dintre principalele caracteristici ale pieței muncii analizate în raport.

Barometrul Salariilor din România 2026 urmărește să ofere companiilor un reper privind nivelurile de remunerare practicate pe piață. Analiza apare într-un context în care transparența salarială devine tot mai importantă atât pentru recrutare, cât și pentru păstrarea angajaților.

„Salariul rămâne unul dintre cei mai importanţi factori în alegerea unui loc de muncă, însă valoarea unei oferte este întotdeauna evaluată în raport cu piaţa. De aceea, companiile au nevoie de repere obiective pentru a înţelege dacă politicile lor de remunerare sunt competitive şi aliniate aşteptărilor candidaţilor”, a declarat Georgiana Brudaru, Head of Recruitment, International Work Finder.