Mai multe lucrări la locuințe în 2026. Ce arată datele INS
- Bianca Ion
- 18 septembrie 2026, 12:24
Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat vineri că volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 11,2%, ca serie brută, în primele șapte luni din 2026 față de aceeași perioadă din anul trecut. În iulie, comparativ cu luna iunie, avansul a fost de 7,6%, în timp ce datele ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate indică o creștere de 1,4%.
Mai multe lucrări la locuințe în 2026. Ce arată datele INS
Raportarea la luna iulie 2025 arată însă evoluții diferite în funcție de modul de calcul. Ca serie brută, volumul total al lucrărilor de construcții a crescut cu 2%, în timp ce seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică o scădere de 8,3%.
Pe ansamblul perioadei ianuarie-iulie 2026, cea mai mare creștere dintre elementele de structură a fost înregistrată de lucrările de construcții noi.
„În luna iulie 2026, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, faţă de luna iunie 2026, ca serie brută, cu 7,6%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 1,4%. Faţă de luna iulie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 2,0%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut cu 8,3%”, arată, vineri, INS într-un comunicat de presă.
Lucrările de construcții au crescut cu 7,6% într-o singură lună
În iulie 2026, comparativ cu iunie, volumul lucrărilor de construcții a înregistrat o creștere de 7,6%, ca serie brută. Pe elemente de structură, cel mai mare avans a fost consemnat la lucrările de întreținere și reparații curente, care au crescut cu 9,2%. Lucrările de reparații capitale au urcat cu 7,3%, iar cele de construcții noi cu 7,2%.
Creșterile au fost vizibile și în funcție de obiectele de construcții. Clădirile nerezidențiale au înregistrat un avans de 11,4%, urmate de clădirile rezidențiale, cu 9%, și de construcțiile inginerești, cu o creștere de 5,3%. Datele ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate arată un avans total mai redus, de 1,4%.
În această variantă de calcul, lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 7,3%, construcțiile noi cu 4,1%, iar reparațiile capitale cu 2,7%.
Pe obiecte de construcții, creșterea a fost de 9% în cazul clădirilor nerezidențiale, de 3,9% pentru clădirile rezidențiale și de 1,6% în cazul construcțiilor inginerești.
Evoluții diferite față de iulie 2025
Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, volumul lucrărilor de construcții a crescut în iulie 2026 cu 2%, ca serie brută. În funcție de elementele de structură, lucrările de construcții noi au avut un avans de 6,4%. În schimb, lucrările de reparații capitale au scăzut cu 8,7%, iar cele de întreținere și reparații curente s-au redus cu 3,2%.
Pe categorii de construcții, clădirile rezidențiale au înregistrat cea mai mare creștere, de 10,8%. Clădirile nerezidențiale au avansat cu 1,3%, în timp ce volumul construcțiilor inginerești a scăzut cu 0,5%. Situația este diferită în cazul seriei ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. În această variantă, volumul total al lucrărilor de construcții a scăzut cu 8,3% față de iulie 2025.
Lucrările de reparații capitale au înregistrat un recul de 11,8%, iar cele de întreținere și reparații curente au scăzut cu 5,1%. Lucrările de construcții noi au rămas însă pe creștere, cu un avans de 4,6%.
În funcție de obiectele de construcții, volumul lucrărilor a crescut cu 9,6% la clădirile rezidențiale și cu 0,2% în cazul clădirilor nerezidențiale. Construcțiile inginerești au scăzut cu 2,4%.
Construcțiile noi au avansat cu peste 14% de la începutul anului
Pentru perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, comparativ cu primele șapte luni din 2025, INS indică o creștere totală de 11,2% a volumului lucrărilor de construcții, ca serie brută. Cel mai mare avans în funcție de elementele de structură a fost înregistrat la lucrările de construcții noi, cu 14,2%.
Lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 7%, în timp ce lucrările de reparații capitale au avut un avans de 4%. Pe obiecte de construcții, clădirile rezidențiale au înregistrat cea mai puternică evoluție, cu o creștere de 18,6%.
Construcțiile inginerești au avansat cu 10,6%, iar clădirile nerezidențiale cu 7,5%. Seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică, pentru primele șapte luni ale anului, o majorare totală de 8,2%.
În această variantă, lucrările de construcții noi au crescut cu 13,4%, lucrările de întreținere și reparații curente cu 6,3%, iar reparațiile capitale cu 2,9%. Pe obiecte de construcții, clădirile rezidențiale au avut un avans de 17,9%, construcțiile inginerești au crescut cu 8,4%, iar clădirile nerezidențiale cu 7,2%, potrivit datelor INS