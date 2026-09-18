Mai multe lucrări la locuințe în 2026. Ce arată datele INS

Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat vineri că volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 11,2%, ca serie brută, în primele șapte luni din 2026 față de aceeași perioadă din anul trecut. În iulie, comparativ cu luna iunie, avansul a fost de 7,6%, în timp ce datele ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate indică o creștere de 1,4%.

Raportarea la luna iulie 2025 arată însă evoluții diferite în funcție de modul de calcul. Ca serie brută, volumul total al lucrărilor de construcții a crescut cu 2%, în timp ce seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică o scădere de 8,3%.

Pe ansamblul perioadei ianuarie-iulie 2026, cea mai mare creștere dintre elementele de structură a fost înregistrată de lucrările de construcții noi.

„În luna iulie 2026, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, faţă de luna iunie 2026, ca serie brută, cu 7,6%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 1,4%. Faţă de luna iulie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 2,0%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut cu 8,3%”, arată, vineri, INS într-un comunicat de presă.

În iulie 2026, comparativ cu iunie, volumul lucrărilor de construcții a înregistrat o creștere de 7,6%, ca serie brută. Pe elemente de structură, cel mai mare avans a fost consemnat la lucrările de întreținere și reparații curente, care au crescut cu 9,2%. Lucrările de reparații capitale au urcat cu 7,3%, iar cele de construcții noi cu 7,2%.

Creșterile au fost vizibile și în funcție de obiectele de construcții. Clădirile nerezidențiale au înregistrat un avans de 11,4%, urmate de clădirile rezidențiale, cu 9%, și de construcțiile inginerești, cu o creștere de 5,3%. Datele ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate arată un avans total mai redus, de 1,4%.

În această variantă de calcul, lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 7,3%, construcțiile noi cu 4,1%, iar reparațiile capitale cu 2,7%.

Pe obiecte de construcții, creșterea a fost de 9% în cazul clădirilor nerezidențiale, de 3,9% pentru clădirile rezidențiale și de 1,6% în cazul construcțiilor inginerești.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, volumul lucrărilor de construcții a crescut în iulie 2026 cu 2%, ca serie brută. În funcție de elementele de structură, lucrările de construcții noi au avut un avans de 6,4%. În schimb, lucrările de reparații capitale au scăzut cu 8,7%, iar cele de întreținere și reparații curente s-au redus cu 3,2%.

Pe categorii de construcții, clădirile rezidențiale au înregistrat cea mai mare creștere, de 10,8%. Clădirile nerezidențiale au avansat cu 1,3%, în timp ce volumul construcțiilor inginerești a scăzut cu 0,5%. Situația este diferită în cazul seriei ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. În această variantă, volumul total al lucrărilor de construcții a scăzut cu 8,3% față de iulie 2025.

Lucrările de reparații capitale au înregistrat un recul de 11,8%, iar cele de întreținere și reparații curente au scăzut cu 5,1%. Lucrările de construcții noi au rămas însă pe creștere, cu un avans de 4,6%.

În funcție de obiectele de construcții, volumul lucrărilor a crescut cu 9,6% la clădirile rezidențiale și cu 0,2% în cazul clădirilor nerezidențiale. Construcțiile inginerești au scăzut cu 2,4%.

Pentru perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, comparativ cu primele șapte luni din 2025, INS indică o creștere totală de 11,2% a volumului lucrărilor de construcții, ca serie brută. Cel mai mare avans în funcție de elementele de structură a fost înregistrat la lucrările de construcții noi, cu 14,2%.

Lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 7%, în timp ce lucrările de reparații capitale au avut un avans de 4%. Pe obiecte de construcții, clădirile rezidențiale au înregistrat cea mai puternică evoluție, cu o creștere de 18,6%.

Construcțiile inginerești au avansat cu 10,6%, iar clădirile nerezidențiale cu 7,5%. Seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică, pentru primele șapte luni ale anului, o majorare totală de 8,2%.

În această variantă, lucrările de construcții noi au crescut cu 13,4%, lucrările de întreținere și reparații curente cu 6,3%, iar reparațiile capitale cu 2,9%. Pe obiecte de construcții, clădirile rezidențiale au avut un avans de 17,9%, construcțiile inginerești au crescut cu 8,4%, iar clădirile nerezidențiale cu 7,2%, potrivit datelor INS