Economie

Avans al lucrărilor de construcții cu peste 16%, anunță INS

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Avans al lucrărilor de construcții cu peste 16%, anunță INSLucrări de constructii. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în mai 2026 față de aceeași lună din 2025, ca serie brută, cu 16,2%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 16,4%. Raportat la luna aprilie 2026, ca serie brută, lucrările de construcții au crescut cu 1,1%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut cu 2,4%, , a anunţat miercuri Institutul Naţional de Statistică (INS).

Avans mare la contrucții rezidențiale

Cele mai importante creşteri au fost raportate la clădirile rezidenţiale (31,3%), construcţiile inginereşti (14,0%) şi la clădirile nerezidenţiale (10,5%).

În primele cinci luni din 2026, volumul lucrărilor de construcţii s-a mărit, faţă de perioada similară din 2025, ca serie brută, cu 12,4%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 11,3%.

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în mai 2026, comparativ cu aprilie 2026 ca serie brută, cu 1,1%, majorare evidenţiată la lucrările de reparaţii capitale (5,3%) şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (2,9%), în timp ce lucrările de construcţii noi au scăzut cu 0,1%, potrivit datelor INS.

Pe obiecte de construcţii, au avut loc creşteri la clădirile rezidenţiale (+7,8%) şi la clădirile nerezidenţiale (+4,8%). În acelaşi timp, lucrările de construcţii inginereşti au scăzut cu 2,8%.

Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 2,4%, scădere evidenţiată astfel: lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-7,0%), lucrările de reparaţii capitale (-5,3%) şi la lucrările de construcţii noi (-4,3%). Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la construcţiile inginereşti (-8,8%) şi la clădirile nerezidenţiale (-1,3%). Clădirile rezidenţiale au crescut cu 6,5%.

Lucrările de construcții, creștere de 16,2% din mai anul trecut

În mai 2026, comparativ cu mai 2025, volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut, pe total cu 16,2%. Pe elemente de structură, creşteri s-au înregistrat la lucrările de construcţii noi (21,5%), lucrările de reparaţii capitale (10,2%) şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (4,2%).

Pe obiecte de construcţii, creşteri s-au înregistrat la clădirile rezidenţiale (31,3%), construcţiile inginereşti (14,0%) şi la clădirile nerezidenţiale (10,5%). Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, pe total, cu 16,4%. Pe elemente de structură, creşteri s-au înregistrat astfel: lucrările de construcţii noi (24,2%), lucrările de reparaţii capitale (13,3%) şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (5,0%).

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Muncitor în construcții. Sursa foto: Freepik

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile rezidenţiale (32,7%), construcţiile inginereşti (15,1%) şi la clădirile nerezidenţiale (13,2%).

Creștere trimestrială de 12,4%

În acelaşi timp, volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, s-a mărit, în perioada 1.I-31.V.2026, comparativ cu perioada 1.I-31.V.2025, pe total, cu 12,4%, creştere înregistrată la lucrările de construcţii noi (15,3%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (9,4%) şi la lucrările de reparaţii capitale (3,7%). Pe obiecte de construcţii, s-au înregistrat creşteri la clădirile rezidenţiale (16,1%), construcţiile inginereşti (14,1%) şi la clădirile nerezidenţiale (6,4%).

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 11,3%, astfel: lucrările de construcţii noi (14,9%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (8,6%) şi lucrările de reparaţii capitale (3,4%). Pe obiecte de construcţii, creşteri s-au înregistrat la clădirile rezidenţiale (16,2%), construcţiile inginereşti (11,0%) şi la clădirile nerezidenţiale (6,8%), arată INS.

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