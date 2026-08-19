Porumbeii care se așază în mod repetat pe balcoane, terase, pervazuri sau acoperișuri pot fi ținuți la distanță prin mai multe metode, însă cele mai eficiente sunt, în general, barierele fizice care le blochează accesul.

Plasele de protecție și sistemele cu țepi special concepute pentru păsări sunt printre soluțiile recomandate pentru clădiri, în timp ce obiectele reflectorizante pot avea mai degrabă un efect temporar.

Problema este întâlnită frecvent în zonele urbane, unde porumbeii găsesc ușor locuri pentru odihnă și cuibărit. Pe lângă murdărie și miros, cuiburile pot bloca anumite spații, iar excrementele pot afecta în timp suprafețele pe care se depun.

Pentru un balcon sau o terasă unde porumbeii intră efectiv în spațiu, plasa anti-păsări este una dintre cele mai practice soluții. Aceasta creează o barieră fizică și împiedică păsările să pătrundă în zona protejată. Ghidurile pentru controlul porumbeilor recomandă plasele inclusiv pentru împiedicarea accesului în anumite zone ale clădirilor.

Avantajul este că metoda nu depinde de faptul că pasărea se sperie sau nu de un anumit sunet ori obiect. Dacă este montată corect, plasa pur și simplu împiedică accesul.

Pentru balcoanele deschise, aceasta poate fi mai potrivită decât țepii, deoarece protejează întreaga deschidere, nu doar marginile pe care porumbeii obișnuiesc să aterizeze.

Țepii special concepuți pentru păsări pot fi montați pe suprafețele înguste pe care porumbeii se așază frecvent: pervazuri, cornișe, margini de acoperiș sau alte zone de staționare.

Rolul lor este să împiedice aterizarea, nu să rănească păsările. Ghidurile de control al porumbeilor menționează benzile cu țepi și alte sisteme similare printre metodele de protecție a clădirilor.

Pentru o terasă mare sau un acoperiș plat, însă, țepii nu sunt neapărat suficienți. Dacă rămân porțiuni neprotejate, porumbeii se pot muta pe acestea.

Pentru o soluție ieftină și rapidă, pot fi folosite materiale reflectorizante, precum folia de aluminiu sau benzile metalizate. Reflexiile și mișcarea materialului în vânt pot deranja temporar păsările.

O astfel de metodă a fost prezentată în presa română în 2026 ca soluție accesibilă pentru balcoane și grădini.

Problema este că porumbeii se pot obișnui cu stimulii statici. Din acest motiv, obiectele reflectorizante nu oferă aceeași protecție pe termen lung ca o barieră fizică.

Dispozitivele care emit sunete pentru alungarea păsărilor sunt comercializate pentru balcoane, terase și acoperișuri. Eficiența lor poate varia în funcție de dispozitiv și de amplasament.

Există însă un motiv pentru care astfel de soluții trebuie privite cu atenție: autoritățile locale care oferă recomandări privind controlul porumbeilor avertizează că dispozitivele sonore nu sunt neapărat specifice unei singure specii și pot deveni o sursă de disconfort pentru vecini.

Pentru un bloc, acest aspect este important. O metodă care alungă porumbeii, dar produce zgomot pentru locatari, poate muta problema dintr-un apartament în altul.

Siluetele de răpitoare, CD-urile, panglicile reflectorizante sau alte obiecte care imită un pericol pot avea un efect inițial, însă păsările se pot obișnui cu obiectele dacă acestea rămân permanent în același loc.

Din acest motiv, pentru o problemă persistentă este mai eficientă eliminarea accesului la locurile unde porumbeii se odihnesc sau își fac cuibul. Recomandările oficiale pentru controlul porumbeilor pun accent pe prevenirea accesului la clădiri și pe protejarea suprafețelor de aterizare.

O altă măsură simplă este eliminarea surselor de hrană și apă accesibile păsărilor.

Resturile alimentare lăsate pe terasă, semințele sau recipientele cu apă pot transforma un balcon într-un loc atractiv pentru porumbei. Autoritățile recomandă evitarea hrănirii porumbeilor în apropierea locuințelor și reducerea accesului acestora la hrană.

Dacă mai mulți locatari dintr-un bloc îi hrănesc, montarea unor sisteme anti-păsări într-un singur apartament poate rezolva doar parțial problema.

Pentru balcon, plasa este o variantă practică atunci când porumbeii intră în interior.

Pentru pervazuri și margini înguste, țepii special concepuți pentru păsări pot împiedica aterizarea.

Pentru terase și acoperișuri mai mari, poate fi necesară o combinație de metode, astfel încât să fie protejate toate punctele în care păsările pot ateriza.

Pentru o problemă temporară, materialele reflectorizante pot fi încercate, dar nu trebuie considerate o soluție garantată pe termen lung.

Sistemele de protecție trebuie montate astfel încât să nu creeze un pericol pentru păsări sau pentru oameni. Ghidurile tehnice privind controlul păsărilor avertizează că plasele sau țepii prost proiectați ori întreținuți pot permite păsărilor să rămână prinse, motiv pentru care instalarea corectă este importantă.

În cazul unui bloc, este importantă și natura suprafeței pe care se intervine. Dacă montarea unei plase, a unor țepi sau a unui alt sistem presupune modificarea fațadei ori a unei părți comune, proprietarul ar trebui să verifice înainte regulile aplicabile clădirii și să discute cu asociația de proprietari.