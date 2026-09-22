Un copil de 6 ani a căzut, marți, de la etajul al doilea al unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Băiatul ar fi fiul fratelui rapperului Puya și ar fi ajuns pe capota unei mașini parcate în apropierea imobilului, potrivit Mediafax. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 și au mers de urgență la adresa indicată.

Copilul a fost găsit conștient și a primit primele îngrijiri medicale.

Din primele informații, băiatul ar fi suferit o fractură de femur și a fost transportat la spital. Acesta urma să fie supus unei intervenții chirurgicale. Copilul are și alte probleme medicale, potrivit sursei.

Cu puțin timp înainte de incident, copilul se afla în apartament împreună cu mama sa. În informațiilor obținute de anchetatori, ar fi fost sesizată și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Părinții copilului sunt separați și se află în proces de divorț, potrivit unor surse judiciare.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

În urmă cu patru zile, un copil în vârstă de 4 ani a fost transportat de urgență la spital, după ce a căzut de la etajul al treilea al unui bloc din municipiul Sebeș, județul Alba.

Incidentul s-a produs pe strada Mihail Kogălniceanu, iar autoritățile au fost alertate în jurul orei 15:45.

Polițiștii din Sebeș au intervenit la adresa indicată și au verificat situația sesizată. „La data de 19 septembrie 2026, în jurul orei 15:45, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Sebeş au fost sesizaţi cu privire la faptul că un minor în vârstă de 4 ani ar fi căzut de la etajul 3 al unui imobil situat pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiu, în împrejurări ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că cele sesizate se confirmă”, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

După producerea incidentului, copilul a fost preluat și transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.