Bărbat lovit mortal de tren, în timp ce se afla la cules de nuci

Un bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani a murit, marți, după ce a fost lovit de un tren în municipiul Roman, județul Neamț. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului au găsit victima în afara căii ferate, fără semne vitale, potrivit ISU Neamț.

„Ajunse la locul indicat, forțele de intervenție au constatat că, în afara căii ferate, se afla un bărbat care nu prezenta semne vitale”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, Irina Popa.

Potrivit primelor verificări făcute de polițiști, bărbatul avea 55 de ani și era din Roman. Anchetatorii iau în calcul că victima nu ar fi auzit semnalele sonore ale trenului.

„Din primele verificări a rezultat faptul că victima este un bărbat de 55 de ani, din Roman, care se afla la cules de nuci și nu ar fi auzit semnalele sonore ale trenului”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Ramona Ciofu.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul, într-un dosar penal privind infracțiunea de ucidere din culpă.

În urmă cu două zile, un agent de pază în vârstă de 60 de ani a fost grav rănit în stația Videle, județul Teleorman, după ce a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare.

Bărbatul a alunecat pe scara vagonului și a căzut în fața boghiului, suferind o leziune severă la piciorul drept. Incidentul a avut loc sâmbătă, iar doi polițiști din cadrul Biroului Siguranță Publică și Patrulare Călători al Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova se aflau în apropiere.

Cei doi agenți au intervenit imediat pentru a-i acorda victimei primul ajutor. Până la sosirea echipajului medical, polițiștii au improvizat un garou pentru a reduce pierderea de sânge provocată de hemoragia abundentă.

Incidentul a fost relatat de Sindicatul Europol, care a transmis că intervenția rapidă a polițiștilor a contribuit la limitarea hemoragiei până la sosirea ambulanței.