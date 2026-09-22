Atacantul francez Kylian Mbapp (27 de ani) a oferit detalii inedite despre preferințele sale din afara terenului de fotbal în cadrul unui interviu recent acordat publicației americane The Athletic. Căpitanul naționalei Franței a răspuns într-o notă relaxată la o întrebare referitoare la personalitățile pe care le-ar dori alături la o masă festivă, conforn AS.

Deși avea posibilitatea de a selecta cinci persoane, atacantul de la Real Madrid s-a oprit la patru nume mari, deschizând lista cu uriașul baschetbalist Michael Jordan.

Prima opțiune a fotbalistului a fost una din lumea baschetului nord-american, justificată prin impactul pe care Michael Jordan l-a avut asupra sportului mondial.

„Este o sursă de inspiraţie… L-am întâlnit o dată şi mi-ar plăcea să-l văd mai des pentru a discuta despre cariera lui”, s-a justificat jucătorul de la Real Madrid.

Următorul nume menționat de internaționalul francez a fost cel al fostului său idol din copilărie, lusitanul Cristiano Ronaldo, cu care a dezvoltat o relație strânsă de prietenie în ultimii ani.

„A fost idolul meu, acum este prietenul meu, şi îmi place foarte mult să petrec timp cu el… Îmi dă sfaturi, mă susţine şi ştie că îl voi susţine întotdeauna”, a declarat el.

Lista propusă de campionul mondial din 2018 este completată de două femei celebre din domenii complet diferite: tenisul de performanță și industria muzicală internațională.

„Serena Williams”, adaugă el. „Pentru că vreau să mă inspir din oameni şi ea este o sportivă pe care o ador. Poate apoi Rihanna. Îmi place Rihanna!”

În privința ultimului invitat, fotbalistul nu a avut o opțiune clară, alegând să invite jurnalistul care realiza interviul. De asemenea, Kylian Mbappé a mărturisit amuzat că nu se va ocupa personal de pregătirea preparatelor culinare pentru oaspeții săi. „Nu gătesc”, s-a scuzat el. „Dacă mă apuc eu de gătit, toată lumea o să fugă acasă. Poate ar fi mai bine să comandăm ceva?”