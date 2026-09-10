„Și republicanii cumpără adidași” este replica devenită celebră a lui Michael Jordan, rostită în urmă cu peste trei decenii și readusă acum în atenție de problemele prin care trece Nike, potrivit FoxNews.

Gigantul american va fi eliminat din indicele S&P 100 pe 21 septembrie 2026, după o perioadă marcată de scăderea valorii bursiere și de dificultăți comerciale.

Replica lui Jordan datează din 1990, în timpul campaniei pentru Senatul Statelor Unite din Carolina de Nord.

Democratul Harvey Gantt încerca atunci să îl învingă pe republicanul Jesse Helms, iar mama lui Michael Jordan i-a cerut celebrului baschetbalist să îl sprijine public pe Gantt și să apară într-un mesaj electoral.

Jordan a refuzat să facă declarația publică, dar a contribuit financiar la campania lui Gantt. Ulterior, comentariul său despre faptul că „republicanii cumpără și ei adidași” a devenit una dintre cele mai cunoscute replici asociate cu sportivul.

Ani la rând, afirmația a fost interpretată ca o explicație a modului în care Jordan privea relația dintre politică, imagine și interesele comerciale. În 2020, în documentarul „The Last Dance”, fostul baschetbalist a oferit însă propria versiune asupra momentului.

Jordan a spus că afirmația a fost făcută în glumă, în timp ce se afla într-un autobuz al echipei Chicago Bulls, alături de Horace Grant și Scottie Pippen.

„Nu cred că declarația trebuie corectată, pentru că am spus-o în glumă, într-un autobuz, alături de Horace Grant și Scottie Pippen. A fost spusă spontan”, a explicat Jordan în documentar.

El a mai povestit că mama sa îl rugase să realizeze un mesaj public pentru Harvey Gantt. Jordan a refuzat să vorbească public despre un candidat pe care nu îl cunoștea suficient, însă a spus că a trimis o contribuție financiară campaniei.

„Nu vorbesc în numele cuiva pe care nu îl cunosc. Dar voi trimite o contribuție pentru a-l sprijini”, a relatat Jordan despre discuția cu mama sa.

Cuvintele fostului baschetbalist au căpătat o semnificație suplimentară prin relația sa cu Nike. Parteneriatul dintre Michael Jordan și companie a contribuit decisiv la dezvoltarea brandului Air Jordan și la transformarea sportivilor în figuri comerciale globale.

Air Jordan a devenit unul dintre cele mai importante branduri din industria încălțămintei sportive, iar numele lui Jordan rămâne strâns legat de evoluția Nike.

Tocmai de aceea, replica despre faptul că „republicanii cumpără adidași” este readusă periodic în discuție atunci când compania intră în dezbateri privind politica, marketingul și poziționarea sa publică.

Totuși, afirmația lui Jordan nu trebuie confundată cu o explicație a situației financiare actuale a Nike. Nu există dovezi că acea declarație din 1990 ar avea legătură directă cu declinul companiei din ultimii ani.

În septembrie 2026, problema concretă pentru Nike este alta: compania își pierde poziția în S&P 100.

S&P Dow Jones Indices a anunțat modificarea indicelui, iar schimbarea va intra în vigoare înainte de începerea tranzacțiilor din 21 septembrie. Decizia este legată de structura și capitalizarea companiilor incluse în indice, nu de campaniile publicitare sau de pozițiile politice ale Nike.

Eliminarea din S&P 100 este în primul rând un indicator al diminuării poziției bursiere a companiei. Nike nu părăsește însă S&P 500 și nici nu încetează să fie una dintre cele mai importante companii din industria echipamentelor sportive.

Declinul acțiunilor a fost însă considerabil. Compania a trecut de la nivelurile record din 2021 la o valoare bursieră mult mai redusă, pe fondul problemelor comerciale și al încetinirii vânzărilor în mai multe regiuni.

Una dintre cele mai dificile piețe pentru Nike este China. Compania a înregistrat opt trimestre consecutive de scădere a vânzărilor în această regiune, potrivit Reuters.

În anul fiscal 2026, Nike a raportat vânzări de aproximativ 5,85 miliarde de dolari în China, iar compania încearcă acum să își recâștige clienții printr-o strategie care pune accent mai mare pe controlul prețurilor, distribuție și produse adaptate pieței locale.

Concurența a devenit, de asemenea, mai puternică. Branduri chineze precum Anta și Li-Ning au câștigat teren, în timp ce companii internaționale precum Hoka și On au crescut presiunea asupra Nike în segmentul premium.

Nike încearcă să răspundă prin reducerea discounturilor, controlul mai strict al distribuției online și dezvoltarea unor produse concepute mai aproape de preferințele consumatorilor chinezi.

„Și republicanii cumpără adidași” a fost spusă într-un context politic foarte diferit, iar Jordan a precizat ulterior că era o glumă. Totuși, formularea a rămas în cultura populară ca o referință la ideea că un brand comercial trebuie să își păstreze o bază cât mai largă de consumatori.

În cazul Nike, situația actuală este mult mai complexă. Scăderea companiei nu poate fi atribuită unei singure campanii sau unei singure decizii de marketing.

Performanța slabă din China, concurența crescută, schimbările din comportamentul consumatorilor, problemele de distribuție și necesitatea relansării produselor au contribuit la dificultățile pe care Nike încearcă să le depășească.

În același timp, compania rămâne un nume major în industria sportivă, iar legătura cu Michael Jordan continuă să fie una dintre cele mai valoroase din istoria brandului.