Moment decisiv pentru Magistrala 6 de metrou, spre Otopeni

Întârzierea aprobării bugetului Metrorex pentru 2026 pune presiune și pe proiectele de investiții ale companiei, inclusiv pe lucrările la Magistrala 6, linia care urmează să lege rețeaua de metrou din București de Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Liderul sindical Marian Artimon avertizează că lipsa unui buget aprobat poate bloca plățile către constructori și poate genera costuri suplimentare pentru stat.

Situația apare într-un moment în care lucrările la Magistrala 6 continuă pe mai multe fronturi. Pe 5 septembrie, Metrorex anunța că structura de rezistență pe secțiunea de sud se apropia de finalizare, iar TBM-ul „Sfânta Maria” excavase aproximativ 3,4 kilometri.

În același timp, compania se confruntă cu un blocaj financiar care afectează accesul la fondurile prevăzute pentru activitatea curentă și investiții.

Marian Artimon, liderul Unității – Sindicatul Liber Metrou (USLM), a declarat pentru Buletin de București că neaprobarea bugetului împiedică Metrorex să efectueze plățile necesare pentru continuarea investițiilor.

„Prin faptul că Metrorex nu are buget, șantierul Magistralei 6 se închide. Nu se deschide nicio plată pentru că nu există buget aprobat”, a declarat Artimon.

Afirmația reprezintă poziția liderului sindical, în condițiile în care lucrările pe Magistrala 6 erau încă în desfășurare la începutul lunii septembrie. Problema invocată este legată de mecanismul de finanțare și de posibilitatea Metrorex de a deconta lucrările executate.

Potrivit lui Artimon, constructorii au efectuat deja lucrări pentru luna august, însă compania nu ar avea în prezent cadrul bugetar necesar pentru achitarea facturilor. În această situație, întârzierile la plată pot duce la revendicări și penalități contractuale.

„Constructorul turc va spune: «Băieți, muncesc pe datorie, vă pun penalități»”, a afirmat liderul sindical.

Problemele de finanțare sunt amplificate de diferența dintre suma de care Metrorex spune că are nevoie pentru compensația serviciului public și valoarea prevăzută în proiectul de buget.

Documentele citate în ultimele zile indică o subvenție de 761,49 milioane de lei pentru 2026, în timp ce necesarul de compensație este estimat la aproximativ 1,276 miliarde de lei. Diferența depășește 515 milioane de lei.

În același timp, Metrorex estimează pentru 2026 o pierdere de 431,29 milioane de lei, cu 38,21% peste pierderea înregistrată în 2025. Tocmai nivelul pierderilor a reprezentat unul dintre motivele pentru care variantele anterioare ale bugetului au fost respinse de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

La începutul lunii septembrie, Direcția de Transport Feroviar din Ministerul Transporturilor a respins solicitarea Metrorex pentru deschiderea unor credite bugetare în valoare de 12,6 milioane de euro, în contextul în care bugetul companiei nu fusese aprobat.

Magistrala 6 este proiectul prin care Bucureștiul urmează să fie conectat direct la Aeroportul Internațional Henri Coandă. Potrivit Metrorex, magistrala va avea 14,2 kilometri și 12 stații, de la 1 Mai până la aeroport, trecând prin zone precum Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa și Otopeni.

Proiectul este împărțit în două secțiuni: 1 Mai–Tokyo, cu 6,6 kilometri, și Tokyo–Aeroport Otopeni, cu 7,6 kilometri.

Finanțarea diferă în funcție de secțiune și include fonduri europene, fonduri de la bugetul de stat și finanțare externă. Din acest motiv, eventualele întârzieri ale plăților Metrorex pot avea efecte asupra relației contractuale cu constructorii și asupra ritmului de execuție.

La începutul lunii septembrie, lucrările continuau. Potrivit informațiilor publicate de Buletin de București, TBM-ul „Sfânta Maria” ajunsese la aproximativ 3,4 kilometri de tunel excavat, iar pe secțiunea sud structura de rezistență era aproape finalizată.

Problema imediată rămâne aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2026. Fără acest document, compania se confruntă cu restricții privind accesarea fondurilor publice, iar efectele nu se limitează la plata salariilor sau la funcționarea zilnică a metroului.

În cazul investițiilor, întârzierile la decontarea lucrărilor executate pot genera revendicări și penalități, ceea ce ar majora costurile proiectelor finanțate din bani publici.

Pentru Magistrala 6, miza este menținerea ritmului lucrărilor la un proiect care trebuie să asigure legătura directă dintre centrul Bucureștiului și Aeroportul Henri Coandă. În prezent, nu există însă o confirmare oficială că întregul șantier a fost închis. Riscul semnalat de sindicate este legat de imposibilitatea efectuării plăților în lipsa unui buget aprobat.