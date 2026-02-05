Magistrala 6 intră într-o nouă fază! Guvernul a dat undă verde

Executivul a adoptat, în şedinţa de joi, o hotărâre prin care patru terenuri necesare realizării Magistralei 6 de metrou sunt transferate în domeniul public al statului. Decizia vizează accelerarea lucrărilor la linia de metrou care va asigura conexiunea directă între zona 1 Mai şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunţat că actul normativ iniţiat de ministerul pe care îl conduce elimină unul dintre blocajele administrative ale proiectului.

„Undă verde pentru Magistrala 6 – metroul spre Otopeni merge mai departe! Guvernul a aprobat hotărârea iniţiată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii care permite transferul a patru terenuri necesare construirii Magistralei 6 de metrou (1 Mai – Otopeni)”, a transmis Ciprian Şerban.

Potrivit oficialilor, terenurile vor fi utilizate pentru lucrări declarate de utilitate publică şi considerate proiecte de interes naţional. Magistrala 6 este inclusă în planurile de extindere şi modernizare a transportului public din Bucureşti, având rolul de a reduce aglomeraţia rutieră şi de a facilita accesul către aeroport.

Ministrul Transporturilor a subliniat că noua linie de metrou va oferi o variantă de deplasare mai rapidă şi mai sigură pentru locuitorii Capitalei şi pentru pasagerii care folosesc aeroportul.

„Terenurile trec în domeniul public al statului şi vor fi folosite pentru realizarea unei lucrări de utilitate publică de interes naţional”, a precizat ministrul.

Oficialul a explicat că dezvoltarea magistralei reprezintă o soluţie modernă pentru transportul urban şi o componentă importantă a strategiilor de mobilitate durabilă.

„Magistrala 6 va lega centrul Bucureştiului de zona de nord şi de Aeroportul Internaţional Henri Coandă, oferind o alternativă rapidă, modernă şi sigură la traficul rutier”, a declarat Ciprian Şerban.

Autorităţile au explicat că adoptarea hotărârii permite continuarea lucrărilor şi respectarea calendarului de execuţie. Ministrul Transporturilor a arătat că această etapă era necesară pentru derularea lucrărilor şi pentru realizarea infrastructurii aferente magistralei.

„Decizia de astăzi deblochează o etapă esenţială a proiectului şi aduce Capitala mai aproape de un transport public eficient şi durabil”, a mai afirmat ministrul Transporturilor.

Magistrala 6 este una dintre investiţiile majore în infrastructura de transport a Capitalei, fiind inclusă în programele de dezvoltare urbană şi în strategiile privind reducerea poluării generate de trafic.

Progresul lucrărilor este confirmat şi de activitatea utilajelor de foraj utilizate pentru realizarea tunelurilor subterane. Metrorex a anunţat, la finalul lunii ianuarie, că unul dintre utilaje a finalizat o etapă importantă a lucrărilor.

Scutul de forare denumit „Sfânta Maria” a străpuns peretele viitoarei staţii Gara Băneasa, punct important pe traseul magistralei. În paralel, utilajul „Sfânta Ana” continuă lucrările şi înaintează spre aceeaşi zonă.

Potrivit datelor furnizate de Metrorex, al doilea utilaj a parcurs deja peste 1.600 de metri şi a montat 1.076 de inele de tunel, elemente esenţiale pentru structura subterană a magistralei.

Noua linie de metrou este proiectată pentru a realiza legătura directă între Gara de Nord şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă, fiind una dintre cele mai aşteptate investiţii în transportul public bucureştean.

Traseul magistralei va avea o lungime de aproximativ 14,2 kilometri şi va include 12 staţii de metrou, amplasate în zone cu trafic intens şi cu importanţă strategică pentru mobilitatea urbană.

Staţiile prevăzute în proiect sunt Pajura, Expoziţiei, Piaţa Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C. Brătianu şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă.

Autorităţile urmăresc să faciliteze deplasarea rapidă între centrul oraşului şi aeroport şi să reducă presiunea asupra traficului rutier din zona de nord a Capitalei.

Magistrala 6 este inclusă în programul de dezvoltare a reţelei de transport trans-europene şi a fost declarată proiect de utilitate publică şi interes naţional prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017, modificată ulterior.

Autorităţile au precizat că lucrările la segmentul 1 Mai – Tokyo, care include proiectarea şi execuţia structurii de rezistenţă pentru staţii, galerii şi tuneluri, sunt finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Investiţia are rolul de a moderniza transportul public din Bucureşti, de a reduce emisiile poluante şi de a integra aeroportul în reţeaua urbană de transport subteran.

Prin realizarea Magistralei 6, autorităţile estimează creşterea mobilităţii urbane şi facilitarea accesului către principalele noduri de transport ale Capitalei, contribuind la dezvoltarea economică şi la creşterea atractivităţii oraşului pentru turişti şi investitori.