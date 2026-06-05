Incident pe Magistrala 2. Un tren de metrou a rămas blocat în tunel

Un tren de metrou de pe Magistrala 2 a rămas blocat aproximativ 30 de minute în tunel, vineri după-amiază, între stațiile Aurel Vlaicu și Aviatorilor, după ce un călător a aruncat pe calea de rulare o bucată de schelă aflată pe peron. Circulația a fost reorganizată temporar, iar reprezentanții Metrorex și Poliția au intervenit pentru gestionarea situației.

Un incident care a afectat circulația metroului a avut loc vineri pe Magistrala 2, care leagă stațiile Tudor Arghezi și Pipera. O bucată de schelă a ajuns pe șine, ceea ce a dus la oprirea unui tren care transporta călători.

Potrivit informațiilor publicate de Club Feroviar, garnitura a rămas imobilizată în tunel timp de aproximativ o jumătate de oră. În urma incidentului, circulația trenurilor a fost reorganizată temporar în sistem pendulă între stațiile Aurel Vlaicu și Aviatorilor.

Conform informațiilor transmise de Metrorex, obiectul care a ajuns pe șine a fost desprins de un călător din zona peronului.

Directorul general al companiei a prezentat circumstanțele în care s-a produs incidentul:

„Metrorex informează că, astăzi, la ora 15:40, în stația Aviatorilor, linia 2, la nivelul peronului, un călător a smuls o bucată de schelă aflată pe peron și a aruncat-o în calea de rulare. Personalul Metrorex, împreună cu reprezentanții Poliției, se află la fața locului pentru identificarea persoanei responsabile și clarificarea circumstanțelor producerii incidentului. La acest moment, circulația trenurilor se desfășoară în condiții normale”, a declarat pentru Club Feroviar directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș.

După intervenția echipelor aflate la fața locului, circulația trenurilor a revenit la normal pe Magistrala 2.

Reprezentanții Metrorex și polițiștii au început verificări pentru identificarea persoanei care a provocat incidentul și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care acesta s-a produs.