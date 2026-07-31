Compania Metrorex a anunțat că își continuă programul de mentenanță preventivă a infrastructurii, în cadrul căruia vor fi înlocuiți 15 kilometri de șină, lucrările urmând să fie executate exclusiv pe timpul nopții, astfel încât circulația trenurilor cu călători să se desfășoare în condiții normale.

Compania a anunțat că un transport de aproximativ 850 de tone de șină nouă a ajuns în Capitală, iar materialele sunt descărcate și distribuite de echipele Metrorex către zonele unde vor avea loc intervențiile de refacere a căii de rulare.

Potrivit reprezentanților operatorului de transport subteran, programarea lucrărilor pe timpul nopții are scopul de a evita orice impact asupra circulației zilnice a trenurilor.

„În această perioadă, un convoi de aproximativ 850 de tone, cu şină nouă, este descărcat de personalul Metrorex şi transportat către amplasamentele în care se vor desfăşura lucrările de refacţie a căii de rulare.

Lucrările de înlocuire a şinei vor fi executate exclusiv pe timpul nopţii, astfel încât programul de circulaţie a trenurilor de metrou cu călători să nu fie afectat”, se arată în comunicatul companiei.

Noua cantitate de șină va fi utilizată pentru refacerea infrastructurii feroviare a rețelei de metrou, lucrări care au rolul de a menține parametrii tehnici ai căii de rulare și de a asigura exploatarea în condiții de siguranță.

Metrorex subliniază că înlocuirea periodică a șinelor contribuie atât la creșterea gradului de siguranță în circulație, cât și la prelungirea duratei de viață a infrastructurii și la îmbunătățirea confortului călătorilor.

Reprezentanții companiei precizează că sunt utilizate șine cu caracteristici tehnice superioare, investiția făcând parte din programul de mentenanță preventivă al operatorului.

„Înlocuirea periodică a şinei având caracteristici tehnice superioare reprezintă o componentă esenţială a programului de mentenanţă preventivă, acesta fiind finanţat din bugetul de venituri proprii al Metrorex”, se mai arată în comunicat.