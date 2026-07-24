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Autostrada Unirii A8, în Republica Moldova. Au fost stabiliți primii pași pentru proiectare

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Autostrada Unirii A8, în Republica Moldova. Au fost stabiliți primii pași pentru proiectareAutostrada Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile din România și Republica Moldova au stabilit acțiunile necesare pentru lansarea proiectării tronsonului moldovenesc al Autostrăzii Unirii A8, un proiect de infrastructură considerat strategic pentru conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de autostrăzi.

Un nou pas important a fost făcut în dezvoltarea Autostrăzii Unirii A8, după ce reprezentanții autorităților de la Chișinău și București au convenit asupra etapelor necesare pentru demararea fazei de proiectare a segmentului care va traversa teritoriul Republicii Moldova.

Deciziile au fost luate în cadrul unei ședințe comune dedicate implementării proiectului.

Discuțiile au fost conduse de viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Vladimir Bolea, împreună cu reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor și ai Companiei Naționale de Investiții Rutiere din România.

Întâlnirea a avut ca obiectiv stabilirea măsurilor necesare pentru realizarea tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8.

Grup de proiect pentru coordonarea lucrărilor

Una dintre primele decizii adoptate în cadrul reuniunii vizează constituirea unui grup de proiect din partea Republicii Moldova. Acesta va avea rolul de a coordona implementarea contractului și de a asigura colaborarea dintre toate instituțiile implicate în dezvoltarea investiției.

Potrivit autorităților, această structură va facilita gestionarea etapelor administrative și tehnice, astfel încât proiectul să avanseze conform calendarului stabilit. În perioada următoare vor fi demarate procedurile necesare pentru proiectarea segmentului moldovenesc și pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor prevăzute de legislație.

Proiect strategic pentru România și Republica Moldova

Autoritățile din cele două state subliniază că Autostrada Unirii A8 reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră transfrontalieră din regiune.

Directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor, Ștefan Popa, a declarat că proiectul va contribui atât la modernizarea infrastructurii de transport, cât și la consolidarea relațiilor economice dintre Republica Moldova și România.

În cadrul proiectului, Republica Moldova participă în calitate de partener și își asumă responsabilitatea pentru proiectarea segmentului aflat pe teritoriul său, obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare, precum și realizarea lucrărilor de construcție aferente acestui tronson.

Ce prevede contractul

Contractul include construirea a 15,5 kilometri de autostradă pe teritoriul României, precum și realizarea unor lucrări de infrastructură complexe.

Autostrada A3

Autostrada A3 Sursă foto: Facebook

Sunt prevăzute 14 poduri și pasaje, două tuneluri și două noduri rutiere, elemente menite să asigure continuitatea și siguranța traficului pe viitorul traseu.

În același timp, proiectul marchează începutul construcției Autostrăzii Unirii și în Republica Moldova, unde vor fi realizați primii 5 kilometri de autostradă.

Acest segment reprezintă primul pas concret pentru integrarea infrastructurii rutiere moldovenești în coridorul european de transport.

Investiție de peste 3,5 miliarde de lei

Valoarea totală a contractului se ridică la 3,57 miliarde de lei, finanțarea fiind asigurată prin programul european Security Action for Europe (SAFE).

Prin această investiție, autoritățile urmăresc îmbunătățirea conectivității dintre România și Republica Moldova, reducerea timpilor de transport și facilitarea schimburilor comerciale dintre cele două state.

De asemenea, proiectul este văzut ca un pas important în apropierea Republicii Moldova de infrastructura europeană de transport și de principalele coridoare rutiere ale Uniunii Europene.

Odată finalizată, Autostrada Unirii A8 va avea un rol esențial în dezvoltarea mobilității regionale, în creșterea atractivității economice a zonei și în consolidarea legăturilor dintre cele două maluri ale Prutului.

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