Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu se menţine în topul preferinţelor alegătorilor din Republica Moldova pentru alegerile parlamentare, conform unui sondaj IMAS.

În ceea ce priveşte alegerile prezidenţiale, în condiţiile în care Maia Sandu nu mai poate candida, 13,9% l-au indicat pe liderul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, care se situează astfel pe primul loc în opţiunile pentru Preşedinţie. Aceasta în condiţiile în care aproape 25% dintre cei chestionaţi nu ştiu sau nu răspund la întrebarea privind alegerile prezidenţiale.

La întrebarea "În condiţiile în care Constituţia nu-i permite Maiei Sandu să candideze pentru al 3-lea mandat de Preşedinte, dacă duminica viitoare ar fi alegeri prezidenţiale, dvs. pe cine aţi vota?", 13,9% dintre cei chestionaţi au optat pentru Igor Dodon, urmat de Vasile Costiuc, preşedintele Partidului "Democraţia Acasă" - 9,9%, de Renato Usatîi (Partidul Nostru) - 7,2%, de Alexandr Stoianoglo - 6,6% şi de Igor Grosu (PAS) - 6,5%. 24,1 % nu ştiu sau nu răspund.

În ceea ce priveşte alegerile parlamentare, PAS se menţine în topul preferinţelor electoratului. 20,6% dintre subiecţi ar vota PAS, 14,9% ar vota Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, 10,2% - Partidul "Democraţia Acasă".

Sondajul a fost realizat în perioada 10 - 20 iunie, la comanda Independent News, pe un eşantion stratificat, probabilist, bi-stadial; de 1015 respondenţi, de 18 ani şi peste; reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv Transnistria. Interviurile: au fost realizate la domiciliile respondenţilor de către 33 de operatori din reţeaua IMAS, în limbile română şi rusă. Eroarea maximă de eşantionare este de ±3.1%.

Rezultatele sondajului arată o preferinţă clară pentru PAS în alegerile parlamentare, însă cursa pentru Preşedinţie rămâne deschisă, cu Igor Dodon în fruntea intenţiilor de vot. Un procent semnificativ de respondenţi (24,1%) nu şi-au exprimat o opţiune clară, ceea ce indică o volatilitate ridicată a electoratului.

Sondajul IMAS reflectă o situaţie politică fragmentată, în care PAS îşi menţine avantajul la parlamentare, dar concurenţa pentru funcţia prezidenţială se anunţă strânsă, mai ales în condiţiile în care Maia Sandu nu mai poate candida pentru un al treilea mandat.